La primera candidata a concejal por Nuevos Aires, Adriana Cáceres, continúa llevando a los vecinos la propuesta que encabeza para las próximas elecciones del 7 de septiembre en la Provincia de Buenos Aires.

Con una boleta que será corta, Cáceres planteó la necesidad de “salir de la trampa de los extremos” y, por el contrario, “encarar una mirada que piense en los problemas locales y aborde soluciones reales con una proyección a futuro”.

“Lo que necesitamos los pilarenses y los bonaerenses, es convivencia porque nos estamos dando cuenta de cómo caímos en la trampa de la grieta donde se gritan de un lado y del otro y las soluciones no están llegando”, expresó la candidata a edil en una entrevista que concedió al programa radial Agenda Propia de FM Estudio 2.

En ese contexto la también ex diputada nacional criticó las políticas que implementa el gobierno de Javier Milei al que acusó de “engañar a la gente y ajustar a los que más necesitan”.

“Lo que se presentaba para venir y cambiar todo, no cambió absolutamente nada. Ese planteo quedó totalmente viejo, obsoleto y mentiroso”, disparó Cáceres quien también cuestionó el escándalo por presuntas coimas en la Agencia Nacional de Discapacidad que alcanzan al Presidente Milei y su hermana Karina.

“En lo personal me da vergüenza, tristeza y mucha bronca, porque por cuestiones como esas la gente se enoja con la política y piensa que somos todos lo mismo. Y no, no nos somos todos lo mismo”, planteó Cáceres.

Para Cáceres “lo que se ve en la macro es que está todo sucio” y eso la llevó a no acompañar a su partido, el PRO, a la alianza que cerró con LLA.

“Yo no puedo acompañar a un gobierno que engaña a la gente, y que ajusta a los que más necesitan, como son los jubilados, los discapacitados, los niños. Entonces preferimos focalizarnos acá, en Pilar, que es donde sí podemos trabajar, fortalecer y resolver. La gente sigue esperando una alternativa distinta que crezca, y para eso damos este primer paso con la boleta corta de Nuevos Aires en Pilar”, cerró.