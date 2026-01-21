El debate por la reelección indefinida volvió a ocupar un lugar central en la política bonaerense, impulsado por el gobernador Axel Kicillof y sectores del peronismo. La iniciativa generó críticas desde la oposición, entre ellas las de Adriana Cáceres, quien cuestionó las prioridades del Ejecutivo provincial.

La exdiputada sostuvo que discutir la eliminación de los límites a los mandatos no responde a las necesidades actuales de la provincia y advirtió que se trata de una agenda enfocada en la preservación del poder. En ese sentido, remarcó que la definición quedará en manos de la Legislatura y expresó su expectativa de que el proyecto no avance.

Cáceres también señaló que el contexto social y económico vuelve inoportuno este tipo de debates y afirmó que mientras se promueven cambios para habilitar mandatos sin límites, persisten problemas estructurales como la crisis educativa, las dificultades en salud, el aumento de la inseguridad y las demoras en obras públicas.

El tema volvió a tomar impulso tras una reunión de Kicillof con intendentes y legisladores de su espacio político, donde se acordó avanzar con el tratamiento legislativo. La postura oficial a favor de la reelección indefinida ya había sido expresada por el ministro de Gobierno, Carlos Bianco.