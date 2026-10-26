La senadora nacional Patricia Bullrich, presidenta del bloque de La Libertad Avanza (LLA) en el Senado, cuestionó los dichos del presidente Javier Milei sobre “quemar en la hoguera” a periodistas y pidió “cuidar un poco las palabras”.

Milei habló el viernes 23 de octubre en la cena de la Fundación Faro, tras conocerse su sobreseimiento en la causa por la criptomoneda $LIBRA. Después de señalar a cinco periodistas que siguieron el caso, el Presidente dijo: “Los que se tienen que quemar en la hoguera son los hijos de puta”, según reprodujeron Cadena 3 y Hoy Día.

Los dichos generaron el repudio de organizaciones periodísticas como FOPEA y ADEPA, y cuestionamientos de dirigentes políticos.

En una entrevista telefónica con el canal LN+, Bullrich sostuvo que la libertad de expresión debe proteger tanto a los medios que critican al Gobierno como al Presidente cuando responde a esas críticas. Remarcó que las diferencias deben resolverse con argumentos y no con expresiones que consideró excesivas.

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Defender la libertad también es respetar a quienes nos cuestionan

Sobre el escrutinio al que está sometido el poder, la senadora planteó: “Defender la libertad también es respetar a quienes nos cuestionan. El poder siempre está bajo escrutinio; es mirado por el periodismo, es comentado”, afirmó. Y agregó: “Creo que hay que cuidar un poco las palabras y tratar de no cruzar un límite, como con esta frase tan fuerte de quemarlos en la hoguera”, según reprodujo La Nación.

Hay que hacer cambios este año para que la economía llegue a los hogares

Por su parte, Bullrich también se refirió al rumbo económico y planteó que los resultados macroeconómicos deben traducirse en mejoras concretas para las familias. “Hay que hacer cambios este año para que la economía llegue a los hogares”, sostuvo en LN+. La legisladora consideró necesarios “ciertos correctivos” en la política económica.

Eso es algo que no está decidido en este momento

Consultada sobre si competirá o acompañará a Milei en las elecciones presidenciales del año próximo, la senadora respondió: “eso es algo que no está decidido en este momento”, publicó La Nación.