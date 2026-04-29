El intendente de Pilar, Federico Achával, se sumó este miércoles a los intendentes bonaerenses que se congregaron en las puertas del Ministerio de Capital Humano para reclamar que Nación cumpla con la deuda que tiene con el Estado provincial.

La convocatoria fue bajo el lema “Milei, hacete cargo” y tuvo como eje poner el foco en el dinero necesario para el sostenimiento del Servicio Alimentario Escolar.

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Cerca del mediodía, las y los jefes comunales acompañaron al ministro de Desarrollo de la Comunidad bonaerense, Andrés Larroque quien presentó un documento ante la cartera nacional que conduce Sandra Petovello.

Además de Servicio Alimentario Escolar, también se solicitó “mayor acompañamiento en el sostenimiento de la política alimentaria”.

Tras la actividad, Larroque manifestó que la deuda de Nación con la Provincia en materia alimentaria asciende a “más de $220.000 millones” y al mismo tiempo enfatizó en la importancia de “solicitar financiamiento para políticas alimentarias y sociales”.

“Hoy el gobierno provincial y los municipios somos quienes estamos haciendo todos los esfuerzos económicos para cubrir la deserción del Estado nacional. El presidente tiene que asumir sus responsabilidades y dar respuestas a las necesidades de la gente”, completó Larroque.

