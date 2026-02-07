El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, será el nuevo presidente del Partido Justicialista (PJ) bonaerense tras sellar un acuerdo con el sector kirchnerista que evita una elección interna. El mandatario sucederá a Máximo Kirchner en la conducción y asumirá el cargo el próximo 15 de marzo.

Según publicó la Agencia Noticias Argentinas, el acuerdo se terminó de cerrar entre la noche del viernes y la mañana de este sábado. Kicillof aceptó el ofrecimiento del cristinismo a cambio de un "respaldo pleno a su gestión" y gestos políticos de cara al escenario electoral de 2027.

Cómo queda la cúpula partidaria

El esquema de unidad reparte el poder entre los distintos sectores del peronismo provincial y queda conformado de la siguiente manera:

Presidencia: Axel Kicillof.

Vicepresidencia 1ª: Verónica Magario.

Vicepresidencia 2ª: Federico Otermín (intendente de Lomas de Zamora).

Secretaría General: Mariano Cascallares (intendente de Almirante Brown).

Congreso Partidario: Máximo Kirchner será el presidente del órgano deliberativo, lugar que hasta ahora ocupaba Fernando Espinoza.

Junta Partidaria: Leonardo Nardini (intendente de Malvinas Argentinas) continuará al frente.

Tras sellar la unidad, el Partido Justicialista de la Provincia de Buenos Aires emitió un documento político en el que oficializó a Axel Kicillof como su nuevo presidente y convocó a construir una "alternativa y esperanza" frente a las políticas de Javier Milei.

El texto define el escenario actual como un contexto de "ajuste brutal, desintegración social y entrega de la soberanía". Ante esto, el peronismo bonaerense se posiciona como el "principal dique de contención" y destaca que el gobierno provincial asumió la responsabilidad de ser "red y escudo" para sostener la salud, la educación y la obra pública allí donde el Estado nacional "deserta".

El comunicado incluye un fuerte respaldo a la ex presidenta Cristina Kirchner, ratificando el "repudio absoluto a la injusta condena y detención ", calificando el hecho como parte de una ofensiva contra el sistema democrático.

Por otra parte, el documento recuerda la victoria de septiembre pasado como prueba de que "a esta derecha se le puede ganar" y llama a la unidad para transformar la resistencia en una "alternativa política con vocación de futuro".

"No alcanza con resistir. El desafío que tenemos por delante es ser, además de escudo, alternativa y esperanza", subraya el texto.