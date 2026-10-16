El gobernador bonaerense Axel Kicillof participó esta jornada de la apertura de la 2° Cumbre Federal de Logística, organizada por el Consejo Federal de Inversiones (CFI) en el Centro de Convenciones de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Compartió el acto con los gobernadores de Córdoba, Martín Llaryora; de Entre Ríos, Rogelio Frigerio; y de Santiago del Estero, Elías Suárez, además del secretario general del CFI, Ignacio Lamothe.

Una logística que no puede pensarse desde un solo sector

Durante su exposición, el mandatario provincial planteó que el sistema logístico exige un trabajo conjunto entre el Estado y las empresas. De acuerdo con la información oficial difundida por el Gobierno bonaerense, Kicillof sostuvo que “la logística cumple un papel fundamental en el desarrollo nacional; por eso no puede pensarse exclusivamente desde el Estado ni únicamente desde el sector privado: requiere de la articulación virtuosa y comprometida de todos los actores”, afirmó.

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Un plan de infraestructura en un escenario internacional complejo

Al referirse al panorama global, el Gobernador remarcó que el país necesita una hoja de ruta propia. “En este contexto tan complejo a nivel internacional, en el que todos los países buscan adaptarse a un nuevo escenario, la Argentina no puede privarse de tener un plan de infraestructura y logística”, sostuvo.

El lugar de la Argentina en las cadenas globales de valor

Kicillof también se refirió a lo que, a su entender, está en juego. “Lo que está en disputa es qué lugar vamos a ocupar en las cadenas globales de valor: si tendremos la capacidad de participar en los eslabones en los que se genera la mayor riqueza o si seremos meros espectadores”, añadió.

Una cumbre para debatir la modernización del sistema logístico

Bajo el lema “Hacia una logística competitiva para el desarrollo federal”, el encuentro reúne a representantes del sector público, empresarios y referentes de cámaras del sector. El objetivo es debatir los desafíos del sistema logístico argentino en materia de modernización, integración y competitividad.

Mil doscientos proyectos en la Estrategia Federal de Logística

La cumbre se enmarca en la Estrategia Federal de Logística, impulsada por el CFI junto a las provincias. En ese marco se desarrollaron 1200 proyectos, 187 de ellos en la provincia de Buenos Aires, vinculados a infraestructura, marcos regulatorios, gestión operativa y sistemas de información.

En cuanto a la gestión bonaerense, el Gobernador destacó el trabajo en materia de conectividad. “En nuestra provincia impulsamos un plan histórico de infraestructura para potenciar la conectividad en todo el territorio, pero es indispensable construir una perspectiva nacional que garantice una Argentina más integrada y verdaderamente federal”, remarcó.

Para cerrar, advirtió sobre los riesgos de no contar con una planificación propia. “Si no planificamos nuestro propio desarrollo de manera soberana, democrática y participativa, terminaremos subordinados a intereses ajenos por haber sido parte de la planificación de otros”, concluyó.

Los funcionarios que acompañaron al Gobernador

Por parte de la Provincia, estuvieron presentes la jefa de Asesores del Gobernador, Cristina Álvarez Rodríguez; el ministro de Producción, Ciencia e Innovación Tecnológica, Augusto Costa; y el ministro de Infraestructura y Servicios Públicos, Gabriel Katopodis.

También asistieron la asesora en Asuntos Internacionales, Cecilia Nicolini; la subsecretaria de Industria y Pymes bonaerense, Mariela Bembi; y los subsecretarios de Desarrollo Comercial y Promoción de Inversiones, Ariel Aguilar, y de Puertos, Juan Cruz Lucero. Completó la comitiva el presidente de la Comisión de Investigaciones Científicas (CIC), Roberto Salvarezza.