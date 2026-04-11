En el marco del Día del Científico y la Científica, el gobernador Axel Kicillof encabezó la inauguración de un observatorio astronómico en el nuevo Centro de Capacitación, Investigación e Información Educativa (CIIE N°2) del municipio de Alberti.

Fue junto a la directora general de Cultura y Educación, Flavia Terigi; el intendente local, Jorge Gaute; el senador provincial Germán Lago; y el director del observatorio, Marcos Santarrosa.

“A contramano de lo que está ocurriendo a nivel nacional, en la provincia de Buenos Aires seguimos invirtiendo en ciencia y educación pública: nunca vamos a bajar los brazos cuando se trate de defender a los investigadores, docentes y científicos de nuestro país”, expresó Kicillof y agregó: “Este observatorio, resultado de la lucha de muchos vecinos y vecinas de Alberti, nos demuestra que hay otro camino para construir una Argentina que vuelva a poner a su sistema científico y tecnológico en el lugar que se merece”.

Puede interesarte

En ese sentido, el Gobernador sostuvo que “estas inversiones son posibles porque en la Provincia decidimos que no iban a entrar las viejas recetas del individualismo: acá hay un Estado que no viene a destruir, sino, todo lo contrario, a convertirse en un aliado de la comunidad”.

“Las y los bonaerenses sabemos que no podemos esperar que estas obras y que todos nuestros problemas los resuelva el mercado: creemos en una sociedad en la que al que necesita, al que no le alcanza, se le tiende una mano”, explicó.

Para la puesta en marcha del observatorio “Cielos Albertinos”, el Ministerio de Producción, Ciencia e Innovación Tecnológica bonaerense aportó un telescopio especial que se ubica en la cúpula del nuevo edificio. En tanto, la Fundación Banco Provincia brindó equipos de reproducción visual y sonido, elementos informáticos y mobiliario.

Por su parte, Gaute subrayó: “Este espacio que contribuye a la divulgación científica en nuestro distrito nunca hubiera sido posible sin el compromiso de un Gobierno bonaerense que invierte y tiene a la educación y la formación como prioridad”.

En el mismo sentido, Lago remarcó que “en un contexto tan adverso, sería bueno que todos los dirigentes políticos comprendan que sin inversión en educación, ciencia y tecnología no hay futuro”.

Además, el ministro de Desarrollo Agrario, Javier Rodríguez, suscribió un convenio para mejorar los accesos al CIIE N°2 -institución educativa que se especializa en la divulgación de las ciencias y la astronomía- durante los días de lluvia: a través de la V etapa del programa de Mejora de Caminos Rurales se intervendrá un trayecto de 4,2 kilómetros.

“Siempre soñamos con diseñar un observatorio abierto a toda la comunidad, que integrara la educación y la divulgación, y hoy lo vemos materializado: son estos espacios los que abren nuevas oportunidades a la comunidad y a nuestros chicos”, sostuvo el director Santarrosa.

Asimismo, las autoridades entregaron 28 netbooks del programa “Conectar Igualdad Bonaerense” y colecciones “Aulas Bonaerenses Científicas”, que incluyen 66 libros de 34 editoriales para acercar la mirada científica a estudiantes secundarios y docentes en formación.

Al respecto, Terigi subrayó: “Esta colección demuestra la importancia que le damos en la Provincia a la formación de nuestros estudiantes en las áreas de ciencias: son libros que promueven una mirada situada, diversa y desarrollada desde nuestro país”. “Queremos que todos los jóvenes bonaerenses comprendan que el desarrollo científico produce transformaciones inmensas de cara al futuro de una sociedad”, añadió.

Inauguración del Punto de Atención al Turista

Durante la jornada, Kicillof inauguró también el nuevo Punto de Atención al Turista, cuyo edificio se ubica en el centro cívico y fue puesto en valor a través del Programa de Desarrollo Turístico Bonaerense.

Además, entregó a autoridades de la Escuela Agraria Nº1 el certificado de inscripción en el Registro Nacional de Establecimientos, con el cual se la habilita a producir alimentos azucarados, vegetales conservados y condimentos vegetales.

Asimismo, junto a la directora ejecutiva del OPISU, Romina Barrios, se suscribió un convenio para dar inicio a la obra de extensión de red de gas natural en los barrios Cavalieri y Solidaridad II.

Por último, Kicillof remarcó: “A diferencia de los que aseguran que vienen a destruir al Estado, nosotros venimos al interior de la provincia para ampliar derechos: el Estado es el que invierte para que haya mejores caminos rurales y para garantizar que la salud y la educación lleguen a todos y todas”.

“Para seguir transformando la realidad, necesitamos que el Gobierno nacional comprenda que al futuro no se lo destruye: al futuro hay que cuidarlo”, concluyó, en un acto del que también fueron parte la jefa de Asesores del Gobernador, Cristina Álvarez Rodríguez; la ministra de Hábitat y Desarrollo Urbano, Silvina Batakis; la subsecretaria de Turismo, Soledad Martínez; sus pares de Ciencia, Tecnología e Innovación, Federico Agüero; y de Desarrollo Comercial y Promoción de Inversiones, Ariel Aguilar; las diputadas provinciales Viviana Guzzo y Silvina Vaccarezza; el dirigente Alberto Sileoni; los intendentes de Carlos Casares, Daniel Stadnik; y de Bragado, Sergio Barenghi.