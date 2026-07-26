El presidente del Partido Justicialista de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, encabezó hoy un acto en homenaje a Eva Perón, en el marco del 74° aniversario de su fallecimiento. Fue en la Plaza Moreno de la ciudad de La Plata, junto al intendente local, Julio Alak.

Allí, Kicillof destacó que “hoy la provincia de Buenos Aires y toda la Argentina se llenan de homenajes para mantener viva la memoria de Evita”.

“Ella nos enseñó que detrás de cada necesidad hay un derecho y una obligación, por eso nuestro deber no es solo denunciar los problemas, sino brindar respuestas y soluciones concretas para nuestro pueblo”, agregó.

“Estamos atravesando una etapa muy oscura, en la que nos gobierna una ultraderecha que lastima a los trabajadores y a los sectores más vulnerables de la sociedad para garantizar la ganancia de unos pocos”, sostuvo el presidente del PJ bonaerense.

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Soberanía

Además, el gobernador expuso que “nos quieren llevar de nuevo a la época de la colonia, poniendo en riesgo nuestra soberanía”. "No podemos permitir que un presidente que se declara admirador de Margaret Thatcher busque entregar nuestras tierras y ofenda a un país hermano como Brasil, poniendo en peligro fuentes de trabajo e inversiones”, subrayó.

Al respecto, Alak sostuvo: “Hoy evocamos la memoria de la abanderada de los humildes y de una líder indiscutible de la historia argentina, que representa el amor por los desposeídos y los trabajadores”. “Estamos convencidos de que nuestro país tendrá dentro de poco un gobierno nacional, popular y democrático que represente nuevamente su sencillez y sus valores”, señaló.

Por último, Kicillof remarcó: “Emociona ver que las y los jóvenes siguen comprendiendo que no hay verdadera libertad si no hay justicia social y una mano solidaria para acompañar a quienes no llegan a fin de mes”.

“El mejor homenaje que le podemos hacer a Evita es organizarnos, no arrodillarnos ante las potencias foráneas y ser más solidarios que nunca para construir una alternativa que le devuelva a este pueblo el futuro que se merece”, concluyó.

Estuvieron presentes la ministra de Mujeres y Diversidad, Estela Díaz; la subsecretaria de Promoción Cultural, Lorena Riesgo; el presidente del Instituto de Lotería y Casinos, Gonzalo Atanasof; el director General y Artístico del Teatro Argentino, Ernesto Bauer; el intendente de Berisso, Fabián Cagliardi; el presidente de la Comisión Permanente de Homenaje a Eva Perón, Raúl Castro; el secretario general de la CTA de la provincia de Buenos Aires, Roberto Baradel; el secretario general de la CTA-A de la provincia de Buenos Aires, Oscar de Isasi; los dirigentes Hipólito Yrigoyen y Héctor Nieves; funcionarios y funcionarias municipales.