A 16 años del fallecimiento de Néstor Kirchner, el gobernador bonaerense Axel Kicillof publicó este martes un mensaje para recordar el legado del ex presidente y dijo que en tiempos tan difíciles para el país, en referencia a la actual gestión nacional, “recordarlo es un acto de resistencia”.



“Néstor Kirchner vive en el corazón de un pueblo que volvió a creer”, comenzó su mensaje Kicillof en la red social X. “Porque transformó la resignación en militancia y le devolvió a millones de argentinos y argentinas la esperanza de que siempre es posible construir un futuro más justo”, agregó.

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El mensaje de Kicillof se da en medio de una fuerte interna con La Cámpora, fuerza que comanda Máximo Kichner, hijo del exmandatario, y en medio de diversos homenajes que habrá en todo el país. El principal será este martes en el Microestadio de Lanús, donde parte del peronismo bonaerense realizará un acto cuyo cierre estará a cargo justamente de Máximo.

Néstor Kirchner vive en el corazón de un pueblo que volvió a creer 🇦🇷✌️ Porque transformó la resignación en militancia y le devolvió a millones de argentinos y argentinas la esperanza de que siempre es posible construir un futuro más justo. En tiempos tan difíciles para nuestra Patria, recordarlo es un acto de resistencia y una necesidad urgente. — Axel Kicillof (@Kicillofok) October 27, 2026



“En tiempos tan difíciles para nuestra Patria, recordarlo es un acto de resistencia y una necesidad urgente”, cerró Kicillof su mensaje.

Kirchner falleció el 27 de octubre de 2010 tras un paro cardiorrespiratorio en El Calafate, Santa Cruz, a los 60 años. Había tenido que someterse a dos angioplastías en febrero y septiembre de ese mismo año.

Fuente: Agencia DIB