Axel Kicillof, gobernador de la provincia de Buenos Aires, encabezó en el Teatro Argentino de La Plata el cierre del Curso de Formación de Cuidadores/as Domiciliarios, donde 50 egresados y egresadas recibieron sus diplomas.

La iniciativa fue impulsada por la Universidad Nacional de Avellaneda (UNDAV) y la plataforma CUIDARnos. Reunió a más de 1.400 inscriptos y ofreció 200 horas de formación técnica y prácticas supervisadas. Su objetivo es jerarquizar y generar oportunidades laborales para quienes se dedican al acompañamiento y la asistencia de personas mayores.

La jornada se desarrolló el jueves junto a la jefa de Asesores, Cristina Álvarez Rodríguez, y el intendente de La Plata, Julio Alak.

“El papa León XIV nos dejó un mensaje fundamental: un país no puede descuidar la formación ni quitarles derechos a las personas mayores”, afirmó Kicillof durante el acto.

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Una red de cuidados con derechos garantizados

“Por eso, en la Provincia seguimos acompañando iniciativas como esta, que pone la tecnología al servicio de una red de cuidados y reconoce que cuidar a las personas mayores es un trabajo esencial: quienes lo realizan deben tener sus derechos garantizados y recibir una remuneración justa”, agregó el gobernador.

Quiénes estuvieron presentes

También asistieron la ministra de Mujeres y Diversidad, Estela Díaz; el presidente del Instituto Provincial de Asociativismo y Cooperativismo, Gildo Onorato; y la subsecretaria de Priorización y Seguimiento Económico y Productivo de la Jefatura de Asesores, Ayelén Borda.

Por su parte, estuvo el secretario de Economía Popular de la Defensoría del Pueblo bonaerense, Beltrán Besada Romero. En tanto, participaron el secretario general del Movimiento Evita bonaerense, Jorge Eduardo Ancona, y el secretario general de la Unión de Trabajadores y Trabajadoras de la Economía Popular (UTEP), Alejandro Gramajo, junto a la secretaria gremial de la UTEP, Johanna Duarte.

Completaron la lista de presentes el director general y artístico del Teatro Argentino, Ernesto Bauer; la presidenta de la Asociación de Graduadas y Graduados de la UNDAV (AGUNA), Laura Vacca; y la responsable de la aplicación CUIDARnos, Elena Martínez.