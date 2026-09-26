Tras la votación del Senado que avanzó con la modificación del régimen de Zona Fría, el gobernador bonaerense Axel Kicillof cuestionó la eliminación del beneficio para 94 municipios de la provincia. El mandatario apuntó directamente contra el Gobierno de Javier Milei por el impacto de esta medida.

Durante una gira por Lobería y Balcarce, el gobernador remarcó que el beneficio respondía a las condiciones climáticas del territorio y al impacto de las tarifas de gas durante el invierno. Al respecto, sostuvo:

“Por un impulso que le da el Gobierno de Milei van a sacar un beneficio que había, que en realidad es justo, porque nuestra provincia de Buenos Aires, geográficamente por las cuestiones climáticas, está afectada en los inviernos por una situación que, con las tarifas actuales de gas más todavía, tiene que tener un beneficio particular”.

El régimen alcanzaba hasta ahora a casi 100 municipios bonaerenses, mientras que con la reforma aprobada solo el distrito de Patagones permanecerá dentro del esquema territorial. Axel Kicillof calificó la medida como un retroceso en los derechos de los ciudadanos.

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“De nuevo les sacan un derecho que tenían a los bonaerenses. Teníamos casi 100 municipios, queda uno solo, el de Patagones afectado por Zona Fría”, cuestionó.

El gobernador también cuestionó el nuevo esquema que reemplaza el beneficio generalizado por un programa focalizado, al cual los usuarios deberán acceder mediante inscripción y acreditación de condiciones. Axel Kicillof puso en duda que esta alternativa pueda equipararse al régimen anterior.

“Lo cierto es que algo que era un derecho, que estaba establecido y que era necesario, de nuevo es quitado, es robado, por el Gobierno Nacional”, finalizó.