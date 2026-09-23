El gobernador bonaerense, Axel Kicillof, cuestionó este miércoles desde Estados Unidos el denominado “milagro económico” que impulsa el gobierno del presidente Javier Milei. Durante un desayuno de alto nivel organizado por el alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani, el mandatario provincial aseguró que el país atraviesa “una verdadera catástrofe”.

El encuentro, desarrollado en la Gracie Mansion, contó con la presencia del presidente de España, Pedro Sánchez, además de empresarios y representantes de diversos grupos inversores internacionales.

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También asistieron figuras como Antonio Costa, presidente del Consejo Europeo, y Mia Amor Barbados Mottley, primera ministra de Barbados, en el marco de las actividades por la Asamblea General de las Naciones Unidas.

“No solo no hay un milagro, sino que estamos sufriendo una verdadera catástrofe: se han perdido miles de empleos, cierran empresas todos los días, caen los salarios y empeora día a día la calidad de vida de nuestro pueblo”.

En su segundo día de visita a los Estados Unidos, el gobernador se refirió a la “propaganda oficial sobre la economía argentina” y planteó que el país tiene capacidades productivas y científicas para aprovechar el contexto global. Sin embargo, advirtió que Javier Milei “desperdicia estas oportunidades” al llevar adelante un plan de subordinación a las grandes potencias.

Sobre el orden mundial, Axel Kicillof sostuvo que el escenario está en proceso de transformación y abogó por construir alternativas que prioricen la justicia social y la soberanía. En paralelo, el mandatario informó a través de sus redes sociales que mantuvo reuniones con fondos de inversión internacionales que poseen títulos de deuda de la provincia, con el objetivo de seguir defendiendo los intereses bonaerenses.