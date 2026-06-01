El gobernador bonaerense Axel Kicillof les vetó a los integrantes de su Gabinete la posibilidad de viajar al Mundial de fútbol que se disputa en Estados Unidos, Canadá y México.

La confirmación llegó este lunes en conferencia de prensa a través del ministro de Gobierno, Carlos Bianco, quien precisó los alcances de la instrucción.

El Mundial, desde casa

"El gobernador nos pidió que, obviamente, alentemos a la Selección desde nuestras casas, desde nuestros espacios y desde los municipios que van a tener sus fan fest", relató Bianco, al tiempo que descartó cualquier duda sobre su propio caso: "A mí particularmente me van a encontrar viéndolo en Quilmes", agregó.

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La decisión se enmarca en la situación económica provincial, marcada por recortes de fondos nacionales y la tensión permanente con el gobierno de Javier Milei. El propio ministro lo dejó en claro al indicar que "es de bastante sentido común que los que somos funcionarios políticos en un momento tan crítico no tengamos que ir al Mundial".

Qué pasa con quienes ya compraron pasajes

Bianco precisó que si algún miembro del Gabinete ya tiene pasajes adquiridos deberá cancelarlos o dejarlos abiertos para utilizarlos durante las vacaciones.

La medida va en sintonía con la postura del gobierno nacional. Tras la causa judicial por presunto enriquecimiento ilícito que involucra al jefe de Gabinete Manuel Adorni, desde Casa Rosada enviaron recomendaciones a funcionarios y legisladores del espacio para que se abstengan de asistir al torneo, que arranca el jueves 11 de junio.

Fan fest en los municipios bonaerenses

Como contracara, la Provincia impulsó una iniciativa junto a la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), que preside Claudio Tapia.

Tras una reunión con intendentes bonaerenses, la entidad confirmó que brindará apoyo a los municipios que deseen instalar pantallas gigantes y organizar fan fest gratuitos para seguir los partidos de la Selección Argentina.

