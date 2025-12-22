El Gobierno de Javier Milei avanza con las subastas de bienes del Estado Nacional, con el objetivo de desprenderse en todo el país de unos 180 terrenos e inmuebles que estaban bajo su órbita.

En las últimas semanas se avanzó con esos procesos con una porción de terrenos en CABA que originalmente estaban destinados a la realización de viviendas sociales.

Como principales beneficiarias de las subastas aparecen firmas como las de Eduardo Costantini y el Grupo IRSA.

En el listado de bienes de los que el Gobierno se deshará figuran tierras del Plan Procrear, de las Fuerzas Armadas, de instituciones científicas y hasta excentros clandestinos de detención.

En ese listado, tal como había adelantado Pilar de Todos, en Pilar se avanzará con la venta de un predio lindero al Ferrocarril San Martín.

Se trata del cuadro de estación de ese ramal ubicado sobre la calle Nazarre. Según se especificó se trata de una zona cuya superficie asciende a los 2.821,35 m2.

Según se informó, los datos para la correspondiente subasta se conocerán próximamente.