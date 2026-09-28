El fiscal Gerardo Pollicita solicitó este lunes una nueva batería de medidas de prueba en el marco de la causa que investiga al exjefe de Gabinete Manuel Adorni por presunto enriquecimiento ilícito. Tras la presentación de documentación por parte de la defensa para responder a 20 dudas surgidas en la investigación, la fiscalía busca profundizar en la situación patrimonial del exfuncionario de Javier Milei y su esposa, Bettina Angeletti.

El pedido judicial busca reconstruir el patrimonio del matrimonio desde el inicio de su vida económica activa. Al respecto, el escrito señala:

“Considerando que, entre las explicaciones brindadas por la defensa, se atribuyó el capital aplicado a partir del año 2014 a un ahorro familiar formado con anterioridad a partir de la actividad profesional de ambos cónyuges, a fin de corroborar la justificación brindada, corresponde reconstruir la situación patrimonial y los ingresos del matrimonio conformado por Manuel Adorni y Bettina Angeletti”.

Entre las medidas solicitadas al juez federal Ariel Lijo, se destaca el levantamiento del secreto fiscal para ambos, abarcando períodos que se remontan a finales de la década del 90. El fiscal requirió a la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) la entrega de declaraciones juradas de bienes personales, ganancias y el historial de operaciones con moneda extranjera.

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La investigación también pone el foco en las operaciones con bitcoins, utilizadas por Adorni para justificar 591.544,61 dólares en efectivo que no habían sido declarados. La defensa, encabezada por el abogado Matías Ledesma, entregó claves privadas para acceder a ocho billeteras virtuales. El fiscal dispuso que personal técnico de la Policía Federal Argentina realice una verificación criptográfica para confirmar la titularidad de dichas cuentas.

Finalmente, el pedido incluye informes a la ANSES sobre la historia laboral completa de ambos, datos de la Dirección Nacional de los Registros Nacionales de la Propiedad del Automotor y de Créditos Prendarios (DNRPA) sobre vehículos, y detalles sobre la posible participación en sociedades o fundaciones.