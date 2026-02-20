El Gobierno consiguió el dictamen en Senadores del proyecto de la reforma laboral con las modificaciones de la Cámara baja. Ahora la iniciativa se discutirá el viernes 27 y el oficialismo buscará convertirla en ley justo antes del discurso de apertura de sesiones ordinaria que dará el presidente Javier Milei en el Congreso.

La segunda fase de la estrategia libertaria incluye cerrar filas en el Senado y blindar los votos necesarios con los gobernadores afines.

La jefa de la bancada de La Libertad Avanza en el Senado, Patricia Bullrich, junto a su par de Presupuesto, Ezequiel Atauche, convocaron para este viernes a firmar dictamen con el nuevo texto. Antes del mediodía, el proyecto ya había obtenido dictamen en un plenario conjunto de las comisiones de Trabajo y de Presupuesto del Senado, tras debatirse el texto que volvió modificado desde la Cámara de Diputados.

El oficialismo, encabezado por Bullrich, acordó aceptar los cambios introducidos -entre ellos la eliminación del artículo 44- y dejó el camino allanado para que la iniciativa se trate en el recinto el próximo viernes, con la expectativa de convertirla en ley.

Durante el plenario hubo fuertes cuestionamientos de la oposición, que denunció supuestas irregularidades en la conformación de las comisiones y en los plazos reglamentarios. Senadores del peronismo advirtieron que podrían judicializar el proceso, además de ratificar su rechazo integral al proyecto.

Pese a las críticas y al clima de tensión, el oficialismo aseguró contar con las firmas necesarias para avanzar con el despacho y defendió la rapidez del trámite como parte de una agenda de “modernización” del sistema laboral. De este modo, la discusión quedó formalmente habilitada para el viernes próximo. Los libertarios esperan que se convierta en ley antes del discurso de apertura de sesiones ordinarias que Javier Milei dará el 1° de marzo.



Apoyos

En Diputados, el oficialismo logró quórum y mayoría gracias al acompañamiento de bloques provinciales alineados con mandatarios como Osvaldo Jaldo (Tucumán), Raúl Jalil (Catamarca), Gustavo Sáenz (Salta), Mario Pasalacqua (Misiones), Marcelo Orrego (San Juan) y Claudio Vidal (Santa Cruz).

La Casa Rosada ahora trabaja para que ese esquema se replique en el Senado. Es que la reforma forma parte del programa estructural del Gobierno y su aprobación es vista como una señal hacia el mercado y los organismos internacionales.

En Diputados, Unión por la Patria intentó dejar sin quórum la sesión y luego forzar el regreso del proyecto a comisión cuando el oficialismo quedó momentáneamente sin mayoría en el recinto. El oficialismo tomó nota de esa jugada y buscará garantizar presencia permanente de sus legisladores y aliados durante toda la sesión en la Cámara alta.

Agencia DIB