Tras las contienda electoral del pasado 7 de septiembre, en la jornada asumieron los ediles que resultaron electos ese día.

Se trata de ocho ediles de Fuerza Patria y cuatro por la alianza La Libertad Avanza – PRO, luego de que el peronismo se impusiera con más de 30 puntos de diferencia, al obtener el 60% de los sufragios contra el 29% del partido violeta.

Los que ingresaron por el oficialismo, en un acto en el que estuvo presente el intendente Federico Achával, fueron Soledad Peralta, Juan Manuel Morales, Norma Castillo, Damián Espíndola, Lucía Portos, Joaquín Castro, Iara Burrone y el actual presidente del legislativo, Juan Pablo Trovatelli.

En tanto que Andrés Genna, Solana Marchesan y Sebastián Neuspiller y María Ratti Repetto asumieron por LLA-PRO, Neuspiller y Marchesan como reelectos.

De este modo, el bloque del oficialismo queda con 16 ediles, una bancada propia pero muchas veces cercana al oficialismo de Quintana, mientras que la oposición tendrá siete sillas.

Los que terminaron su mandato

Con la renovación actual, fueron a su vez 12 los ediles que abandonaron sus bancas, al cumplir sus cuatro años de mandato.

Se trata del peronista Flavio Álvarez, los oficialistas José Molina, Liliana Ruiz, Manuel Torres, Marcia Ruth González e Iván Soria.

En el caso de la oposición terminaron su mandato Adriana Cáceres (PRO), y Juan Martín Tito (Avanza la Libertad).



Mayoría

El contundente resultado electoral le permitirá al oficialismo contar con 16 manos propias, las suficientes para conseguir mayoría simple e incluso los 2/3 de los apoyos, votos a veces necesarios para determinados expedientes, aunque no todos.

Así, entre los que se quedan dos años más y los que ingresan, quedó el reparto de bancas:





Fuerza Patria

-Soledad Peralta

-Juan Manuel Morales

-Norma Castillo

-Damián Espíndola

-Lucía Portos

-Joaquín Castro

-Iara Burrone

-Juan Pablo Trovatelli

-Iván Giordano

-Silvio Rodríguez

-Fabiana Gordillo

-Valeria Domínguez

-Manuel Cáceres

-Guadalupe Ioselli

-Carlos Moya

-Maximiliano Aguirre



Unibloque

-Juan Manuel Quintana



LLA-PRO

-Solana Marchesan

-Sebastián Neuspiller

-Andrés Genna

-María Ratti Repetto

-Daniel Agostino

-Analía Leguizamón

-Juan Pablo Casañas Onganía