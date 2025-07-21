Luego de su conformación, se oficializó la lista de Fuerza Patria Pilar con los candidatos y candidatas a concejales y consejeros escolares. Desde el espacio político consignaron que se trata de una nómina “que busca seguir transformando el distrito”.

De esa forma, se confirmaron las candidaturas de Soledad Peralta, dirigente que acompaña a Federico Achával desde los comienzos en la política local, a la cabeza del listado de concejales; y en segundo lugar Juan Manuel Morales, dirigente político y territorial, promotor de la cultura y el deporte pilarense desde el inicio de la gestión del intendente.

En tercer lugar del listado de candidatos a concejales se encuentra Norma Castillo, seguida por Damián Espíndola en cuarto lugar y Lucía Portos en el quinto.

Luego, continúan el listado Joaquín Castro en el sexto espacio, Leila Burrone en el séptimo y Juan Pablo Trovatelli en el octavo. Seguidos por Viviana Leonetti en el noveno, Gabriel Yoma en el décimo, Beatriz Ruiz en el décimo primero y Gustavo Carabajal en el décimo segundo lugar.

Consejeros escolares

Por otro lado, la lista de candidatos a consejeros escolares la encabeza Daniel Hirsch, seguido por Camila García en segundo lugar. Continúan José Darío Dolores Brizuela en el tercer espacio y Martina Perna en el cuarto.