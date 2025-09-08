El contundente triunfo de Fuerza Patria en las elecciones de este domingo sobre la Libertad Avanza-Pro le permitiría quedarse con la mayor parte de las bancas en juego del Concejo Deliberante.

De acuerdo a datos provisorios, la boleta liderada por Soledad Peralta y referenciada en la gestión del intendente Federico Achával reunía, con el 97% de mesas escrutadas, el 60,47% de los votos, mientras que la nómina encabezada por Andrés Genna llegaba al 29,13%.

Los números le permitirían a Fuerza Patria quedarse con ocho de las doce bancas en disputa, mientras que el partido violeta obtendría apenas cuatro.

Por la lista de Fuerza Patria, además de Peralta, ingresarían Juan Manuel Morales, Norma Nélida Castillo, Damián Espíndola, Lucía Portos, Joaquín Eduardo Castro, Lara Burrone y Juan Pablo Trovatelli.

En tanto, por la Libertad Avanza-Pro asumirían sus bancas el próximo 10 de diciembre el ya mencionado Andrés Genna, la actual concejal Solana Marchesán, el también edil Sebastián Neuspiller y María Ratti Repetto.

De este modo, Fuerza Patria retendría la mayoría absoluta que ya ostenta en el Concejo Deliberante.

Fuerza Patria y La Libertad Avanza son las dos únicas fuerzas que lograron cosechar la cantidad suficiente de votos para acceder a la representación en el deliberativo. El resto quedó muy por detrás del 8,33% de votos necesarios para entrar en el reparto de bancas.

En el tercer lugar aparece la fuerza Nuevos Aires encabezada por Adriana Cáceres con el 2,75% de los votos; luego el Frente de Izquierda que llevaba a Natalia Espasa como primera candidata con el 1,73% de los sufragios; al tiempo que Somos Buenos Aires, encabezado por Daniel Estigarribia cosechaba apenas el 1,21% de los votos.

