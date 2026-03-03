El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, encabezó este lunes la apertura del 154º período de Sesiones Ordinarias de la Legislatura bonaerense con un discurso de fuerte tono crítico hacia el Gobierno nacional, al que responsabilizó por la situación económica y social que atraviesa el país.

“Los datos no dejan lugar a dudas: la Argentina vive una profunda crisis y el rumbo económico es un fracaso. Lo único que crece en nuestro país es la desigualdad: mientras unos pocos se llevan ganancias extraordinarias, la enorme mayoría de los argentinos la está pasando cada vez peor”, afirmó el mandatario provincial al iniciar su mensaje ante legisladores, intendentes y autoridades judiciales.

En ese marco, Kicillof sostuvo que la actual coyuntura tiene una causa definida: “Esta crisis tiene una causa central: el programa económico del Gobierno nacional: la motosierra no se usó para recortar privilegios, sino para reducir las jubilaciones, la obra pública, los programas sociales y las transferencias a las provincias”.

Además, remarcó que incluso referentes asociados a distintos espacios ideológicos advierten sobre la gravedad del escenario: “Incluso los economistas y comunicadores más admirados por la derecha caracterizan a este momento en términos de estanflación, la peor de las combinaciones: recesión e inflación”.

Críticas al ajuste y mensaje social

Durante su intervención, el gobernador buscó interpelar a distintos sectores sociales afectados por la recesión y el ajuste. “Al empresario pyme, al industrial, al comerciante, le digo: no sos vos, es el rumbo económico. Al universitario, a los jóvenes que ya no pueden ni soñar con alquilar, al trabajador de plataforma que pedalea sin ver un futuro: no sos vos, es el ajuste”, expresó.

En ese contexto, lanzó una de las frases más contundentes del discurso: “En otras palabras: Argentina, no sos vos ¡Es Milei!”, en alusión directa al presidente Javier Milei.

Kicillof advirtió además sobre el impacto cultural del programa económico nacional y llamó a evitar la resignación social. “La resignación es el triunfo cultural y psicológico de este plan económico. Lo primero que tenemos que recuperar es el orgullo y la convicción de que esta tragedia no es inevitable, de que esta realidad se puede cambiar”, afirmó.

Provincia y Nación: recursos y gestión

El mandatario bonaerense denunció una “asfixia financiera” sobre la provincia de Buenos Aires y aseguró que, en los últimos dos años, el distrito perdió recursos clave. “Nos han quitado 15 billones de pesos, equivalentes a un tercio de nuestro presupuesto”, señaló. Pese a ello, remarcó que la administración provincial continuó con políticas públicas en áreas sensibles como salud, obra pública y seguridad.

En materia sanitaria, Kicillof sostuvo que “la motosierra del Gobierno nacional está teniendo consecuencias trágicas” y defendió el rol del Estado en el acceso a la salud. “La salud no puede depender exclusivamente del mercado, sino también de la decisión política de cuidar al pueblo: es un derecho, no una mercancía”, afirmó.

Educación, seguridad y anuncios

El gobernador también se refirió al paro nacional docente y al inicio irregular del ciclo lectivo en varias provincias. “Seguimos poniendo todo lo que está a nuestro alcance para sostener la educación pública, gratuita y de calidad”, expresó, y anunció que se avanzará para garantizar el acceso a la sala de 3 años en todo el territorio bonaerense.

En seguridad, descartó enfoques demagógicos y defendió una estrategia basada en inversión, formación y actualización tecnológica, al tiempo que confirmó el envío de proyectos para actualizar la normativa policial y la Ley de Seguridad Pública.

Entre los anuncios realizados, se destacó la implementación del régimen “Riesgo 0” de ARBA para contribuyentes cumplidores, el impulso a una ley para regular el trabajo en plataformas digitales, el reenvío del proyecto de Producción Pública de Medicamentos y la ampliación de la cobertura educativa inicial.

Llamado político

Al cerrar su discurso, Kicillof convocó a construir consensos frente a la crisis. “Todos los que no queremos una sociedad rota, un país fallido, una Argentina de pocos ganadores y muchísimos perdedores, tenemos que sumar fuerzas”, expresó, y aseguró que existe “una alternativa mejor” al modelo económico actual.



Anuncios del Gobernador

- A partir de marzo, ARBA implementará el Régimen Riesgo 0 - SAF 0, permitiendo reducir a cero alícuotas de recaudación de Ingresos Brutos en retenciones bancarias y medios electrónicos para contribuyentes cumplidores, liberando capital de trabajo y reduciendo carga administrativa.

- Se impulsará un proyecto de ley para ordenar y proteger el trabajo en plataformas digitales en la Provincia de Buenos Aires. Creará un Plan Integral y un Registro Provincial de Trabajo en Plataformas Digitales para dar transparencia a la actividad, garantizar acceso a información sobre los algoritmos que organizan el trabajo, exigir seguros obligatorios contra accidentes, regular condiciones básicas en los espacios donde se desarrolla la actividad y establecer herramientas de protección.

- Se abordará en la Legislatura una nueva ley para el personal policial que busca actualizar la normativa y regular el reclutamiento y la carrera policial. También se promoverá una modificación integral de la Ley de Seguridad Pública, que tiene más de 30 años de antigüedad.

- Se enviará nuevamente a la Legislatura el proyecto de ley de Producción Pública de Medicamentos para reducir costos y garantizar el acceso en toda la Provincia.

- Se firmará un decreto para extender en todo el territorio de la provincia el acceso a la sala de 3 años en el ciclo inicial.

Estuvieron presentes la vicegobernadora Verónica Magario; el presidente de la Cámara de Diputados, Alejandro Dichiara; ministros y ministras del Gabinete provincial; intendentes e intendentas; legisladores y legisladoras; autoridades de la Suprema Corte de Justicia; Madres y Abuelas de Plaza de Mayo; representantes gremiales y de organizaciones sociales.