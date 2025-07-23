Andrés Genna: “Tengo el orgullo de encabezar la lista de La Libertad Avanza en Pilar”
El dirigente, cercano a Patricia Bullrich y Diego Valenzuela, será el primer candidato concejal. Lo acompañan Solana Marchesan, Sebastián Neuspiller y María Repetto.
El dirigente Andrés “Andy” Genna será cabeza de lista en Pilar de la alianza entre La Libertad Avanza y el PRO para las próximas elecciones legislativas del 7 de septiembre.
El postulante, cercano a Patricia Bullrich y el intendente de Tres de Febrero, Diego Valenzuela, será el primer candidato al Concejo Deliberante.
Lo seguirán la actual edil Solana Marchesan, cercana a Sebastián Pareja y coordinadora de LLA en Pilar, y el también concejal Sebastián Neuspiller, del PRO, y referenciado en Diego Santilli.
Tras presentar la nómina, Genna consideró: “Vamos a levantar bien alto la bandera de la libertad en cada rincón de Pilar. Estoy feliz de ser el candidato de Javier Milei en las próximas elecciones”.
