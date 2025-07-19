El dirigente Andrés “Andy” Genna será cabeza de lista en Pilar de la alianza entre La Libertad Avanza y el PRO.

El joven dirigente, cercano a Patricia Bullrich y el intendente de Tres de Febrero, Diego Valenzuela, será el primer postulante al Concejo Deliberante.

Lo seguirán la actual edil Solana Marchesan, cercana a Sebastián Pareja y coordinadora de LLA en PIlar, y el también concejal Sebastián Neuspiller, del PRO, y referenciado en Diego Santilli.

En cuarto lugar, en tanto, aparece la consultora y emprendedora María Repetto, con vínculos con Martín Menem, diputado nacional de LLA.