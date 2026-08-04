El juez federal Ariel Lijo fijó para el 26 de agosto el inicio del peritaje sobre los audios atribuidos a Diego Spagnuolo, exdirector de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) y uno de los principales acusados en la causa que investiga maniobras de corrupción en el organismo.

La Gendarmería estará a cargo del estudio forense

Según informó la Agencia Noticias Argentinas (NA), la tarea quedará en manos de la Dirección Criminalística y Estudios Forenses de la Gendarmería Nacional, que deberá establecer el origen y la autenticidad de las grabaciones en las que se mencionan presuntos sobornos y sobreprecios dentro del organismo.

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Spagnuolo se niega a aportar una muestra de su voz

La Justicia había citado al exfuncionario para que entregara una muestra de voz y así compararla con la de los audios. Sin embargo, Spagnuolo rechaza hacerlo por considerar que la medida lo autoincriminaría y vulneraría su garantía constitucional a no declarar contra sí mismo. Por ese motivo, mantiene un pedido de nulidad ante la Cámara Federal de Apelaciones, con el objetivo de frenar el peritaje hasta que ese tribunal se expida sobre la validez de la citación.

El fiscal pidió usar entrevistas públicas del exfuncionario

Pese al planteo, el juez Lijo decidió avanzar con el estudio forense con o sin la colaboración del exdirector de ANDIS. A pedido del fiscal Franco Picardi, los peritos también podrán trabajar con registros públicos de la voz de Spagnuolo, tomados de entrevistas que brindó a distintos medios cuando integraba el gobierno nacional.

La fecha se postergó por la feria judicial de invierno

El peritaje iba a realizarse originalmente el 22 de julio, pero se pospuso a pedido de Picardi porque los especialistas de la Dirección General de Apoyo Tecnológico a la Investigación Penal (DATIP) se encontraban de licencia durante el receso judicial de invierno. Siempre de acuerdo a la misma fuente, la nueva fecha quedó establecida para el 26 de agosto.

Qué buscarán establecer los peritos

Los expertos deberán determinar si los archivos son auténticos o presentan manipulaciones, cortes o ediciones posteriores a la grabación original. Además, analizarán si se utilizaron herramientas de inteligencia artificial para clonar la voz o generar síntesis automática con el fin de alterar las grabaciones.

En paralelo al avance del peritaje, el juez Lijo también deberá resolver la situación procesal de otros 30 imputados en la causa, que ya fueron indagados y podrían ser procesados en las próximas semanas.