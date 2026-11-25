El médico pilarense Pablo Atchabahian, procesado en la causa por presuntas maniobras de corrupción en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), admitió haber trabajado para la droguería Suizo Argentina al ampliar su declaración indagatoria.

Atchabahian se desempeñó además en las gestiones de María Eugenia Vidal, en la Provincia, y de Mauricio Macri, en la Nación, y también fue exsecretario de Salud de Pilar durante la gestión del exintendente Humberto Zúccaro.

Atchabahian está procesado como presunto jefe de una asociación ilícita que, según la Justicia, controlaba la ANDIS desde afuera, el organismo que compra medicamentos y cubre la salud de personas con discapacidad. Los fiscales lo describen como el nexo entre la droguería y los responsables políticos de la agencia. El juez Sebastián Casanello lo procesó en febrero junto con Diego Spagnuolo, Daniel Garbellini y Miguel Ángel Calvete.

Según la fiscalía, el esquema funcionaba así: Suizo Argentina recibía información anticipada, controlaba las compulsas de precios, fijaba valores con sobreprecios y sabía antes del cierre qué droguería ganaría cada medicamento. También daba órdenes a la ANDIS sobre a qué firmas pagar y a qué personas designar o despedir. Las droguerías cartelizadas debían obedecer el esquema y repartían ganancias, y la causa sostiene que había pagos indebidos a cambio de retornos para funcionarios de la ANDIS.

Atchabahian es el mismo hombre que, en una conversación de agosto de 2023, se definió como “soldado” de la firma y recibió del vicepresidente de la droguería, Emmanuel Kovalivker, el calificativo de gran soldado.

Un sueldo por tareas institucionales

De acuerdo a fuentes judiciales citadas por Minuto Uno, Atchabahian rechazó de manera categórica haber integrado una asociación ilícita. Aseguró que realizaba tareas institucionales para la droguería, por las que cobraba un sueldo, y que tenía acceso a sus oficinas.

Allegados a su defensa detallaron esas funciones. También explicó el trato directo que mantenía con dos de las cabezas de la empresa, entre ellas Kovalivker.

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Un vínculo que no figuraba en los registros

Los investigadores, en tanto, sostienen que trabajó junto a los principales directivos entre julio de 2023 y agosto de 2025, y que ese vínculo habría sido mantenido deliberadamente fuera de los registros formales de la compañía.

No encontraron recibos de sueldo, facturas ni documentación laboral. Reconstruyeron sus funciones con conversaciones telefónicas, documentos de reuniones, más de 30 pasajes de avión y viáticos que la empresa pagó bajo la categoría de directorio.

Las órdenes a Daniel Garbellini

La fiscalía lo ubica entre los presuntos jefes de la asociación ilícita. Los fiscales Franco Picardi y Sergio Rodríguez, de la Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA), sostienen que Daniel Garbellini, entonces director nacional de Acceso a los Servicios de Salud, recibía sus instrucciones.

“No hay ninguna prueba, nada”, sostuvo Atchabahian al negar que le diera órdenes a Garbellini, a quien sí conocía de la ANDIS.

La investigación detectó conversaciones en las que el operador pedía incorporar determinadas empresas a las compulsas de precios y frenar pagos a otras. En noviembre de 2024, por ejemplo, le habría ordenado a Garbellini que invitara a Droguería 20 de Junio S.A. a participar. La empresa terminó incorporada a una orden de compra y comenzó a cotizar y ganar procedimientos del medicamento emicizumab, que hasta entonces se adjudicaba a Suizo Argentina.

Ese mismo día, Atchabahian habría pedido frenar los pagos a Droguería Dihemo S.A. porque, según sus palabras, estaba “jugando mal”.

“No las manejaba él”, aseguró en su defensa al referirse a las compulsas. Sobre el frenado de pagos, sostuvo que ese diálogo está segmentado y es parte de una conversación mucho más amplia.

Para la fiscalía, en cambio, esos elementos muestran que un operador privado de la droguería intervenía directamente en decisiones que correspondían a funcionarios públicos.

El audio a Miguel Ángel Calvete

Otro elemento de peso para los fiscales es un audio que Atchabahian le envió en junio de 2025 a Miguel Ángel Calvete. Allí le contó que Garbellini había hablado con Diego Spagnuolo y que ambos compartían una misma preocupación.

“Ya se lo informé al Helvético; ya está al tanto de todo”, expresó en el mensaje. Luego contó que, según le dijo esa persona, ese mismo día se lo informaría a Rioja y que estaban “todos alineados en la misma”.

“Acá creo que ahora sí más que nunca hay que cerrar filas”, señaló, y “espero que también el pelado [Spagnuolo] lo entienda así y no haga una torpeza”, agregó.

Para los fiscales, el intercambio permite reconstruir una cadena de comunicaciones y reportes entre funcionarios, operadores y directivos de la droguería, que habría funcionado como instancia de consulta para preservar el esquema.

Las compulsas y los $124.652 millones

La investigación también le atribuye un papel en el uso de Droguería Génesis S.A. como empresa interpuesta para canalizar ventas de Suizo Argentina a la ANDIS y diversificar las ganancias.

En el teléfono de Fernando Domínguez, coordinador de Tratamientos Especiales de la Suizo, hallaron 77 archivos vinculados con más de treinta compulsas del sistema SIIPFIS, entre junio de 2024 y agosto de 2025. Las planillas anticipaban qué empresas cotizarían, cuáles se abstendrían y a qué precios; para los investigadores, la competencia era ficticia y las asignaciones estaban coordinadas.

Según los informes de ARCA, entre mayo de 2024 y agosto de 2025 la droguería facturó a la ANDIS $124.652.174.118,59. La fiscalía describe al organismo como una “ventanilla de pagos” manejada discrecionalmente por la empresa.

Desde la fiscalía consideran que Atchabahian incurrió en contradicciones durante su declaración. En la causa ya están procesados Diego Spagnuolo, Miguel Ángel Calvete y el propio Atchabahian, entre otros imputados. Según el cronograma, Calvete, detenido por otra causa, deberá declarar nuevamente el miércoles.