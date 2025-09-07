Fuerza Patria se impuso por amplia diferencia sobre la alianza La Libertad Avanza-Pro en Pilar, de acuerdo a datos provisorios relevados por Pilar de Todos, luego confirmados por la Junta Electoral.

El espacio liderado por el intendente Federico Achával, que llevaba a Soledad Peralta como primera candidata a concejal, alcanzaba el 60% de los votos, mientras que la lista de La Libertad Avanza, encabezada por Andrés Genna, llegaba al 30%.

De confirmarse, los datos se traducirían en que de las 12 bancas del Concejo Deliberante que estaban en juego, por lo menos tres irían para La Libertad Avanza y nueve para Fuerza Patria, aunque habría que esperar el resultado final para determinar si el reparto definitivo sería 8 a 4 en caso de que el partido violeta logre mejorar los números.

De acuerdo al relevamiento realizado por este portal, hubo escuelas en donde Fuerza Patria obtuvo más del 70% de los votos, como en Presidente Derqui, o en Villa Rosa, donde se alzó con el 60% de los sufragios. Algo similar ocurrió en centros de votación de Peruzzotti. La Libertad Avanza lograba su mejor performance en algunas mesas, que la ubicaban con el 35% y el 40% de los votos, pero siempre por debajo de la nómina encabezada por Peralta.

2da.actualización.