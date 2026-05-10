La Jefa de Asesores del Gobernador, Cristina Álvarez Rodríguez, encabezó ayer en Tres de Febrero el plenario de La Corriente Nacional de la Militancia de la provincia de Buenos Aires.

Del encuentro participaron el ministro de Infraestructura, Gabriel Katopodis; el intendente de San Martín, Fernando Moreira; la Directora de Relaciones con las Organizaciones de la Sociedad Civil, Cristina Heredia y más de 150 referentes de la 1ra. y 3ra. sección electoral. En el caso de Pilar, en ese contexto, estuvo presente el edil Iván Giordano.

“Lo que estamos viviendo es una tragedia social: pymes que cierran, empleos destruidos, familias que se endeudan para pagar servicios o remedios. Pero cada vez que la derecha llegó con estos planes, el peronismo se organizó y le devolvió la dignidad al pueblo. Y ese camino es el que empezamos a recorrer con Axel desde la provincia””, expuso la funcionara.

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En ese sentido, subrayó que quienes integran el gobierno nacional “son los ingenieros del caos”, pero lo contrapuso con lo que desde su mirada ofrece el peronismo, a quienes calificó como “los arquitectos de la esperanza".

“Tenemos que salir a escuchar a cada vecino y contarle que hay otro camino, que no tienen que resignarse, y que es posible construir una Argentina con industria, trabajo y dignidad”, insistió.

Katopodis, por su parte, advirtió que “se están rompiendo las condiciones básicas de vida de nuestra gente” y señaló que el Gobierno nacional “está encerrado, paralizado y desconectado de lo que pasa en la calle”.

Asimismo, llamó a "reconstruir la esperanza y volver a convocar a la sociedad a empujar colectivamente una salida distinta para el país".

Moreira, en tanto, sostuvo que “nunca atravesamos una realidad como esta” y destacó el rol del gobernador Kicillof: “Axel es la clave, porque es el dirigente que está en mejores condiciones de representar el futuro y hablar desde un lugar distinto”. Asimismo, llamó a “estar cerca de la gente, acompañando a los que están mal, que son prácticamente todos”.

Este encuentro se da en el marco de una serie de plenarios que La Corriente Nacional de la Militancia está realizando en territorio bonaerense de cara a 2027, con el objetivo de fortalecer el Movimiento Derecho al Futuro y afianzar la organización en cada municipio.

Participaron también los subsecretarios Omar Furlan (Análisis y Seguimiento Político Estratégico) de la Jefatura de Asesores del Gobernador; Santiago Fidanza (Organización Comunitaria y referente de Renacer Peronista), Adrián Grana (Coordinación Institucional) del Ministerio de Desarrollo de la Comunidad; la diputada provincial, Ana Luz Balor; los directores Jorge Piccoli y Hugo Curto (Jefatura de Asesores del Gobernador).

También estuvieron los concejales José Martínez (de Hurlingham e integrante de la Corriente Nacional Martín Fierro) y Mercedes Contreras (de Tres de Febrero); y referentes de General Rodríguez, General San Martín, Hurlingham, Ituzaingó, José C Paz, Luján, Malvinas Argentinas, Merlo, Moreno, Morón, Pilar, San Fernando, San Miguel, Tigre, Tres de Febrero, Vicente López, Berazategui, Brandsen, Esteban Echeverría, La Matanza, Lanús, Lomas de Zamora, Quilmes y Presidente Perón.