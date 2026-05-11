Adriana Cáceres, ex concejal del PRO de Pilar, respaldó el "Manifiesto Próximo Paso" que el partido liderado por Mauricio Macri publicó este fin de semana en medio de la crisis política abierta por la investigación judicial al jefe de Gabinete, Manuel Adorni.

El documento del PRO nacional marcó distancia con el gobierno de La Libertad Avanza al señalar que el cambio tiene "dos enemigos": el populismo y "los que frenan el cambio desde adentro, con soberbia, con arrogancia o pidiendo sacrificios que no están dispuestos a hacer", en lo que pareció ser una clara alusión a Adorni, investigado por presunto enriquecimiento ilícito.

El texto también advirtió que "acompañar el cambio no es aplaudir todo. Mucho menos, aplaudir lo que está mal".

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"El manifiesto expresa algo que muchos argentinos sienten: que el cambio era necesario y que había que animarse a hacerlo. Me gusta que el PRO haya acompañado ese proceso con responsabilidad", sostuvo Cáceres.

“Hay una frase que me identifica especialmente: ‘decir la verdad, aunque duela’. Me recuerda a cuando Mauricio Macri dijo que la Ciudad se iba a volver a inundar porque las obras hidráulicas no estaban terminadas. Generó enojo, pero también confianza”, añadió la exconcejal en contacto con Pilar de Todos.

Desde Pilar, sin embargo, Cáceres reconoció que en la última elección de septiembre la alianza LLA - PRO obtuvo apenas 29% de los votos, contra el 61% del oficialismo.

“Desde lo local, hay otra realidad: en Pilar el 61% eligió continuidad, no cambio. Y eso también hay que escucharlo. Hay mejoras en calles, salud y seguridad que la gente valora. Pero también hay decisiones, como la creación de nuevas tasas -que voté en contra-, que no acompañan el momento económico que viven muchos vecinos”, admitió la dirigente del PRO y cuestionó que aunque algunos aspectos de la macroeconomía comiencen a ordenarse, desde su mirada, eso no se vea reflejado en la micro.

"Hay una macroeconomía que empieza a ordenarse, pero una microeconomía que golpea fuerte: baja el consumo y cuesta llegar a fin de mes. Acá, por más que la gente se deslome trabajando, no alcanza", cerró Cáceres.

La frase no pareció casual: Adorni, quien está en el centro de la tormenta judicial, utilizó el término "deslomarse" para justificar uno de sus viajes al exterior junto a su esposa —un episodio que derivó en una de las crisis más complejas del gobierno nacional en las últimas semanas.