Adriana Cáceres pide que se aplique la Boleta Única en las próximas elecciones provinciales
La concejal del PRO presentó un proyecto para que la BUP se utilice en los comicios bonaerenses, al igual que ocurrió para elegir cargos nacionales.
Tras las elecciones del pasado fin de semana, la edil del PRO Adriana Cáceres manifestó su satisfacción por el reciente éxito de la Boleta Única de Papel (BUP) y por esa razón ingresó en el Concejo Deliberante de Pilar un proyecto celebrando el sistema e instando a que se utilice también en Provincia y Municipios.
"Los pilarenses se sintieron identificados y felices de esta nueva forma de votar. No solamente por la rapidez y la eficacia, sino porque saben que su voto vale y nadie lo va a robar", expresó Adriana Cáceres, y agregó: "Es algo que el kirchnerismo nunca apoyó y ahora sabemos por qué: con este sistema se acabaron los curros".
El proyecto de comunicación presentado por la concejal macrista solicita a la Legislatura Provincial de Buenos Aires que adopte la BUP desde las próximas elecciones, destacando el aporte del sistema a la transparencia institucional, en el marco de los 42 años de la democracia argentina.
La BUP
Cáceres señaló en el proyecto que la BUP, implementada por Ley Nacional N° 27.781, “simplifica el voto, garantiza igualdad, transparenta el escrutinio y elimina prácticas como el robo de boletas”. “Además, reduce el uso de papel y optimiza recursos logísticos. Este sistema fue impulsado previamente por figuras como Pablo Tonelli y Silvia Lospenato”, sostuvo.
Según el proyecto, “al ser la Provincia de Buenos Aires el distrito más grande, la adopción de la BUP es fundamental para asegurar un voto más equitativo y transparente para millones de bonaerenses, por lo que solicita formalmente la sanción de la ley provincial”.
"La experiencia nacional sienta un precedente claro para que la Provincia se sume a la modernización electoral, la gente lo pide", finalizó Cáceres.
