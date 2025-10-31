Tras las elecciones del pasado fin de semana, la edil del PRO Adriana Cáceres manifestó su satisfacción por el reciente éxito de la Boleta Única de Papel (BUP) y por esa razón ingresó en el Concejo Deliberante de Pilar un proyecto celebrando el sistema e instando a que se utilice también en Provincia y Municipios.

"Los pilarenses se sintieron identificados y felices de esta nueva forma de votar. No solamente por la rapidez y la eficacia, sino porque saben que su voto vale y nadie lo va a robar", expresó Adriana Cáceres, y agregó: "Es algo que el kirchnerismo nunca apoyó y ahora sabemos por qué: con este sistema se acabaron los curros".

El proyecto de comunicación presentado por la concejal macrista solicita a la Legislatura Provincial de Buenos Aires que adopte la BUP desde las próximas elecciones, destacando el aporte del sistema a la transparencia institucional, en el marco de los 42 años de la democracia argentina.

La BUP



Cáceres señaló en el proyecto que la BUP, implementada por Ley Nacional N° 27.781, “simplifica el voto, garantiza igualdad, transparenta el escrutinio y elimina prácticas como el robo de boletas”. “Además, reduce el uso de papel y optimiza recursos logísticos. Este sistema fue impulsado previamente por figuras como Pablo Tonelli y Silvia Lospenato”, sostuvo.

Según el proyecto, “al ser la Provincia de Buenos Aires el distrito más grande, la adopción de la BUP es fundamental para asegurar un voto más equitativo y transparente para millones de bonaerenses, por lo que solicita formalmente la sanción de la ley provincial”.

"La experiencia nacional sienta un precedente claro para que la Provincia se sume a la modernización electoral, la gente lo pide", finalizó Cáceres.