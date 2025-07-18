La concejal del PRO Adriana Cáceres buscará renovar su banca el próximo 7 de septiembre de la mano de la alianza "Nuevos Aires".

Se trata de un frente formado por los partidos Renovador Federal y Unión Celeste y Blanco, entre otros, que apunta a romper con la polarización que se prevé entre Fuerza Patria y LLA.

Cáceres fue funcionaria de Mauricio Macri y también Diputada Nacional, y si bien hasta las últimas jornadas hubo algunos intentos de sumarla al armado de LLA-PRO, finalmente liderará otra opción.

Estará acompañada por Lautaro Lucas, Vicepresidente de la UCR y Defensor Adjunto del Pueblo de Pilar.

"Como siempre estoy enfocada en proponer soluciones a la gente, en lugar de confrontar. Pilar es un partido cada vez más grande, más complejo y precisa que la política se convierta en parte de la solución y no del problema", destacó la edil macrista.

“Nuevos Aires es un nuevo camino para construir un Pilar cercano a los vecinos, moderno y que mire al futuro; enfocado en la educación, la producción, la salud y la seguridad”, añadió.

Por su parte, por medio de un comunicado, Lautaro Lucas expresó que "este es un nuevo espacio que nos une para tener un Pilar con presencia en cada barrio, como siempre venimos trabajando".

"Seguimos fiel a nuestros principios, a nuestra gente y a nuestra ciudad”, finalizó Adriana Cáceres.