La actual concejal y candidata a renovar su banca por Nuevos Aires, Adriana Cáceres, insistió en que es clave alejarse de los extremos políticos que proponen Fuerza Patria y La Libertad Avanza.

Cáceres, del PRO, no se sumó a la alianza de su fuerza con el partido violeta, y apostó a formar parte de un nuevo espacio.

En la última jornada de campaña, Cáceres señaló que continúa con las recorridas barriales, donde se reúnen con vecinos a quienes ya fueron a visitar, para fidelizar ese contacto.

“Hacemos recorridas, pero no para ver a gente nueva, sino a aquellos con quienes ya venimos conversando, ya para decirles ´me viste caminar, me viste recorrer, me viste gestionar, levanté tu reclamo, votame’, porque yo doy la cara”, expuso Cáceres.

En cuanto a lo que puede ocurrir en las elecciones del domingo, Cáceres admitió que “hay mucha incertidumbre porque la situación es compleja, es triste”.

“Eso nos ocupa a dirigentes que vemos que la situación está mal, y por eso decidimos alejarnos de los extremos y crear algo propio pilarense, una alternativa vecinal, representada por dirigentes del radicalismo, del PRO. Hay desencanto, hay nuevamente defraudación por parte de algunos políticos. Pero la política no es mala, la política es realmente una herramienta de transformación si uno la sabe manejar”, añadió la concejal en contacto con Agenda Propia (105.9).

Cáceres, además, acusó a las fuerzas predominantes de “no ofrecer propuestas, sino agresiones”.

“Siguen sin resolver los temas que le preocupan a la gente, y aparecen nuevos. Vengo de ver cómo muchos pilarenses se quedan sin trabajo; me preocupa ver que todavía no se resolvió el tema de las pensiones de nuestros jubilados que es apenas un poco más de trescientos veinte mil pesos; me preocupa ver que todavía no se tomó ninguna decisión ejecutiva fuerte para dar acompañamiento a las familias que tienen discapacidad, me preocupa ver que todavía en nuestra provincia de Buenos Aires, tenemos miedo de salir a la calle”, enumeró la candidata, quien encabeza la lista integrada también por Lautaro Lucas, Viviana Toledo y Emilio Lagreca.

Más allá de la construcción para esta contienda electoral, Cáceres afirmó que apuesta a fortalecer la propuesta con miras al 2027.

“A mí me suelen decir en las redes que soy funcional al kirchnerismo, pero yo soy del PRO, paladar negro del PRO. Y ante eso yo digo, no hay más funcionalidad al kirchnerismo que la grieta. Porque la grieta lo mantiene siempre ahí, como única alternativa. Al gobierno nacional le va mal, y si solamente hay dos opciones, ¿cuál va a ser la otra opción que va a elegir la gente? El pasado, ya lo vivimos. Entonces, dejémonos de joder y pensemos en un sistema partidario más equitativo, más representativo, donde no estemos en un péndulo y encerrados siempre en los mismos problemas que se van complejizando. Así que yo veo oportunidad para una tercera fuerza que rompa el diez por ciento acá en Pilar y tengamos representación seria, responsable y siempre con los pies en la calle, por eso, desde ahí tomamos nuestras decisiones. Busco generar un proyecto nuevo, una alternativa nueva que no tiene que ver solamente con esta elección, no miro nunca el corto plazo, miro en el más allá, en una construcción seria de cara a futuro. Siempre lo dije, busco ser la próxima intendenta, busco ser la primera intendenta mujer y en función de ello trabajo”, cerró.