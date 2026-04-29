El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, denunció esta jornada en su informe de gestión en la Cámara de Diputados que el kirchnerismo, empresarios “prebendarios” y algunos medios de comunicación, realizaron una “operación golpista” a mediados del año pasado que retrasó, a su criterio, la “reconstrucción” del camino elegido por el Gobierno libertario.

En tanto, Adorni se refirió a las acusaciones en su contra por presuntos hechos de enriquecimiento ilícito y afirmó de manera contundente: “Han sacado conclusiones equivocadas. No cometí ningún delito y voy a probarlo en la Justicia”.

Adorni abrió su informe con un fuerte respaldo a la política económica del Gobierno y aseguró que la gestión logró “resultados contundentes y positivos” tras recibir un país “en crisis terminal”.

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En ese sentido, destacó la baja de la inflación, el superávit fiscal y la reducción del gasto público como pilares del programa oficial.

Durante su exposición, el funcionario insistió en que el ajuste “más grande de la historia” permitió estabilizar la economía y sostuvo que la actual administración está “sentando las bases de un nuevo comienzo”.

“Operación golpista”

Más adelante, el jefe de Gabinete acusó al kirchnerismo y a sectores de la oposición de haber impulsado una “operación golpista” durante el último año, con impacto en variables económicas como el riesgo país, las tasas de interés y la dolarización. Según planteó, se trató de una maniobra “deliberada y sistemática” para desestabilizar al Gobierno.

En su discurso reconoció que “hubo un retraso en nuestro camino de la reconstrucción que se explica, en gran parte, por un fenómeno que vivimos con crudeza durante la segunda mitad del año pasado, la operación golpista que el kirchnerismo y la izquierda ejecutaron en plena campaña electoral”.

En ese sentido, Adorni señaló que “el riesgo país se disparó en función de una posible victoria del kirchnerismo en las urnas” y eso “trajo serias dificultades para la gente de a pie y afectó negativamente el bolsillo de los argentinos”.

“Como si esto fuera poco, la oposición se dedicó a operar financieramente en contra del Gobierno y a impulsar leyes en el Congreso de la Nación con el único propósito de romper el equilibrio fiscal”, destacó, y sumó: "Todavía sufrimos los efectos de aquel ataque, pero eso no nos debió un centímetro de nuestro camino”.

Cuestionamientos

El exvocero también respondió a los cuestionamientos por la presencia de su esposa en una comitiva oficial y aseguró que “no existió delito ni irregularidad”. Según explicó, tanto el Ministerio Público Fiscal como la Justicia ya se expidieron sobre el tema y avalaron el procedimiento.

Durante su exposición, el funcionario detalló que la invitación formó parte de una decisión “discrecional de Presidencia” y se ajustó a los marcos legales vigentes. Además, precisó que su esposa viajó como invitada únicamente en el vuelo de salida y que regresó al país en un vuelo comercial, en medio de una causa que —según afirmó— ya fue analizada por las autoridades judiciales.

“La fiscal interviniente requirió archivar la causa dándonos la razón. Siguiendo su criterio, el juez federal ordenó su archivo. Es decir, se comprobó judicialmente que no hubo ningún gasto de viático, alojamiento, comida o de cualquier otro tipo de parte del Estado Nacional”, afirmó.

Críticas por el patrimonio

Adorni también apuntó contra las críticas sobre sus viajes personales y su patrimonio. “Quiero dejar en claro que he afrontado yo mismo los pagos de todos los viajes que realicé con mi familia”, señaló, y remarcó que se trató de “vacaciones personales” sin financiamiento de terceros. “Las manifestaciones que se realizaron públicamente relativas al costeo por terceros de viajes son tendenciosas y además falsas”, enfatizó.

Por último, defendió la legalidad de sus declaraciones juradas y negó haber ocultado información. “Cumplí con mis obligaciones previstas en la Ley de Ética Pública y acompañé todas las declaraciones juradas que requiere la normativa”, afirmó. Además, explicó que parte de la información patrimonial se encuentra en un anexo reservado ante la Oficina Anticorrupción y pidió que “sean los jueces, y solo ellos, quienes deberán resolver las denuncias formuladas”.

Denuncias “falsas”

En el tramo final de su exposición, Manuel Adorni apuntó directamente contra las denuncias por supuestos conflictos de interés y aseguró: “Es falso que yo haya coordinado la aprobación de determinadas contrataciones en favor de un tercero con supuestos vínculos previos”.

En esa línea, remarcó que “no existe contrato alguno celebrado entre la TV Pública y el periodista Marcelo Grandío” y que tampoco participó “en ningún expediente administrativo que lo involucre ni a él ni a IM House Sociedad Anónima”.

El funcionario insistió en que todas las acusaciones están siendo tratadas en sede judicial y buscó marcar un límite frente a los cuestionamientos parlamentarios: “Determinar la existencia de incompatibilidades es materia judicial”.

Además, fue enfático al negar cualquier beneficio hacia su entorno personal: “No existen ni existieron contratos entre el Estado Nacional y mi cónyuge, ni directa ni indirectamente”, y agregó que “no existe ni existió incumplimiento alguno al régimen de incompatibilidades y conflictos de interés previstos en la Ley de Ética Pública”.

Sobre el cierre, endureció el tono y respondió de manera directa a las acusaciones: “Han sacado conclusiones equivocadas. Y quiero ser más claro todavía: no cometí ningún delito y voy a probarlo en la Justicia”.

Luego agradeció la presencia del presidente Javier Milei y de la secretaria general Karina Milei, así como al titular de la Cámara de Diputados, Martín Menem.

“Acá estoy, cumpliendo con la Constitución Nacional y mostrando el resultado de nuestro trabajo”, concluyó entre aplausos. (DIB).