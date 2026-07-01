El intendente de Pilar, Federico Achával, participó junto al gobernador de Córdoba, Martín Llaryora, y el vicepresidente Corporativo de Programación Estratégica de la CAF (Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe), Christian Asinelli, de un encuentro con referentes educativos de toda América Latina.

El intercambio se desarrolló en Córdoba, en el marco de Experiencia Foco, un espacio impulsado por la Comunidad Araucaria, iniciativa de la Fundación Varkey que reúne a líderes y autoridades educativas.

“La política pública más transformadora es la educación”

“Estos espacios son fundamentales para intercambiar experiencias y articular políticas públicas que mejoren y transformen los procesos de aprendizaje. Estamos convencidos de que la política pública más transformadora es la educación. Por eso trabajamos todos los días para generar más oportunidades y construir un futuro con desarrollo e inclusión para todos”, expuso el intendente de Pilar.

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“El futuro se piensa desde la educación y el trabajo. Cuando el Estado impulsa políticas públicas que amplían derechos y generan oportunidades, transforma positivamente la vida de las personas”, agregó.

Qué es Experiencia Foco

Experiencia Foco reúne a ministros, secretarios y referentes de la educación de distintos países de América Latina, con el objetivo de compartir experiencias e impulsar políticas públicas que fortalezcan los sistemas educativos de la región.