La Liga de Intendentes, de la que forma parte el jefe comunal de Pilar, Federico Achával, visitó el Polo Industrial Spegazzini, en Ezeiza, para conocer de cerca el entramado productivo del lugar.

La recorrida se realizó junto al presidente de la Unión Industrial Argentina (UIA), Martín Rappallini, y al titular de la Unión Industrial de la Provincia de Buenos Aires (UIPBA), Alejandro Gentile.

Según se informó por medio de un comunicado, la visita buscó “reafirmar el compromiso con el cuidado y el desarrollo de la industria nacional y del trabajo argentino”.

Fortalecer la producción y acompañar a quienes invierten

Durante el recorrido, los intendentes pusieron el acento en la importancia de fortalecer la producción argentina, acompañar a quienes invierten y generan valor, y defender el trabajo como motor del desarrollo.

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También remarcaron el rol estratégico de la provincia de Buenos Aires, a la que describieron como uno de los principales motores productivos del país.

Articulación entre industrias y entre el sector público y el privado

En esa línea, plantearon la necesidad de impulsar políticas que promuevan la actividad industrial, la articulación regional entre las industrias, la coordinación entre el sector privado y el público, y la generación de empleo.

Por su parte, la Liga sostuvo que el contexto presenta importantes desafíos para la industria nacional. En ese marco, reafirmó su “compromiso con el sostenimiento de las fuentes de trabajo y con un modelo de país que priorice la producción nacional y las oportunidades para los argentinos”.

Los doce intendentes que integran la Liga

En tanto, la Liga de Intendentes está integrada por Federico Achával (Pilar), Federico Otermín (Lomas de Zamora), Gastón Granados (Ezeiza), Federico Susbielles (Bahía Blanca), Esteban “Tito” Sanzio (Baradero), Marisa Fassi (Cañuelas), Juan Pablo García (Dolores), Gustavo Menéndez (Merlo), Mariel Fernández (Moreno), Hernán Arranz (Monte Hermoso), Juan de Jesús (La Costa) y Nicolás Mantegazza (San Vicente).