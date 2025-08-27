El intendente Federico Achával y el Gobernador Axel Kicillof encabezaron un multitudinario acto con trabajadores de la salud en Pilar.

El evento se realizó en el camping de la UOM, y reunió a profesionales de la salud que además son candidatos de Fuerza Patria en todo el territorio bonaerense.

“Por primera vez tenemos un Presidente que propone destruir al Estado desde su raíz: esa idea no va a entrar en la provincia de Buenos Aires, donde en la gran mayoría de los municipios es el único prestador de salud”, afirmó el gobernador, en un evento del que también participó el ministro de Salud, Nicolás Kreplak, el candidato a senador provincial, Gabriel Katopodis, y en donde incluso la ex Presidenta Cristina Fernández de Kirchner envió un mensaje de audio que se reprodujo ante los miles de asistentes.

“La motosierra no era contra la casta, sino contra los humildes, los trabajadores y el sistema de salud. A (el Presidente Javier) Milei el pueblo ya lo descubrió: es un estafador y un mentiroso que trabaja en defensa de los intereses de los sectores más concentrados de la Argentina”, disparó Kicillof.

“En Pilar y en la Provincia reconocemos a la salud como un derecho para todos los habitantes y es por eso que fortalecemos el sistema público, para que los abrace sin distinción: en estas elecciones tenemos que defender lo que hemos conquistado durante estos seis años frente a un Gobierno nacional que pretende arrasar con todo”, subrayó Achával, quien estuvo acompañado por los candidatos locales Soledad Peralta y Juan Manuel Morales, entre otros.

“En seis años de trabajo conjunto con la provincia de Buenos Aires en Pilar, nosotros inauguramos tres hospitales, 12 salas de atención primaria, construimos el Hospital Central, incorporamos tecnología, tenemos telemedicina. A las palabras que hoy estoy diciendo las llenamos de inversión junto con Axel y junto con el ministerio de salud de la provincia de Buenos Aires”, insistió el intendente, quien pidió salir a militar “para que en la provincia Buenos Aires Fuerza Patria vuelva a marcar el rumbo en la Argentina”.

El mensaje de CFK

Por su parte, la ex Presidenta Cristina Fernández de Kirchner envió un mensaje para las y los profesionales de la salud presentes en el acto.

“En esta Argentina actual, el verdadero desafío es ser capaces de retomar la senda y el camino de los que construyeron independencia económica, nos dieron prosperidad social y lograron que tuviéramos una verdadera dignidad nacional”, expresó.

Por último, Kicillof remarcó: “Esta elección nos da una oportunidad para discutir qué provincia queremos, y el mayor desafío de nuestra militancia es explicar que a la salud pública, a la educación y a la universidad hay que defenderlas en las urnas, de forma masiva y democrática”.

“El 7 de septiembre hay solo dos boletas: la de Milei, que viene a destruir al Estado y la de Fuerza Patria, que propone defender los derechos de los trabajadores. Quedan pocos días: todos a las urnas a ponerle un freno al Gobierno nacional”, concluyó.