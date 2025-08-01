El intendente Federico Achával y el ministro de Obras Públicas de la Provincia de Buenos Aires, Gabriel Katopodis, supervisaron las obras hidráulicas que se están ejecutando en el centro de Pilar.

Se trata de labores clave que entubarán el agua que discurre por varias calles del casco histórico.

Para eso se están construyendo conductos, sumideros, cámaras de empalme y otras obras complementarias que captarán el agua pluvial desde la ruta 8, atravesando la Panamericana, hasta desembocar en el canal Agustoni y, desde allí, al Río Luján.

“Con Gabriel Katopodis conversamos sobre las distintas obras que estamos llevando adelante entre el Municipio de Pilar y el Ministerio de Infraestructura en los barrios y localidades de Pilar”, destacó el intendente Achával.

“Las obras de Desagües Pluviales en Pilar centro van a permitir el drenaje de los excedentes de aguas de las precipitaciones hacia el Canal Agustoni. Hoy aprovechamos la lluvia para supervisar con Federico Achával los avances de esta obra fundamental para la ciudad. En esta provincia las obras que necesitan los bonaerenses nosotros las estamos haciendo y las queremos hacer. (Javier) Milei no”, disparó, en tanto, el ministro Katopodis, también candidato a senador provincial por la primera sección electoral.

Las labores se suman al plan integral de transformación y puesta en valor del centro de Pilar con renovación de veredas y asfaltos, junto con el ensanche y repavimentación de la ruta 8, que también avanza en varios puntos de la traza.