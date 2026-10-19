El intendente de Pilar, Federico Achával, encabezó un plenario de agrupaciones justicialistas del distrito en el Polideportivo Municipal, en el marco del Día de la Lealtad, que este 17 de octubre cumplió 81 años.

Después de la actividad en Pilar, el jefe comunal se trasladó al partido vecino de Moreno, donde acompañó a la intendenta Mariel Fernández en otro acto por la fecha.

Un encuentro centrado en el trabajo y la producción nacional

El plenario reunió a representantes de distintas organizaciones políticas y militantes locales. Estuvo enfocado en reivindicar los principios históricos del justicialismo y en sostener una agenda de defensa del empleo, la producción, la industria y los derechos de los trabajadores.

Al referirse al encuentro, Achával vinculó la convocatoria con la fecha histórica en un mensaje publicado en X. “Hoy nos encontramos con compañeros y compañeras de Pilar para conmemorar el Día de la Lealtad. Como aquel histórico #17DeOctubre, nos une la convicción de seguir levantando las banderas de una Argentina con trabajo, producción, industria nacional y justicia social, donde los trabajadores sean protagonistas del crecimiento y el desarrollo de la Patria”, expresó el intendente.

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Defender cada derecho conquistado

En otro mensaje publicado en su cuenta de X, el jefe comunal planteó la continuidad de la militancia desde el territorio. “Vamos a seguir defendiendo cada derecho conquistado y militando, con fuerza, convicción y compromiso, para construir el país que soñamos”, sostuvo.

La conmemoración remite al 17 de octubre de 1945, cuando una multitud de trabajadores se concentró en Plaza de Mayo para reclamar la liberación de Juan Domingo Perón.

Del plenario de Pilar al acto en Moreno

Achával también se refirió a su paso por el distrito vecino en un posteo posterior. “Estuvimos en Moreno, municipio vecino de Pilar, acompañando a la intendenta @marielfmoreno1 en el acto por el Día de la Lealtad”, indicó. En el mismo mensaje agregó: “En este 17 de octubre nos unimos y reafirmamos nuestro compromiso de seguir trabajando y militando desde cada territorio para transformar la Argentina, la Provincia de Buenos Aires y cada una de nuestras comunidades. El futuro de la patria es con trabajo, educación y justicia social”.

Achával en plenario del peronismo en Moreno.

La historia del peronismo, según la intendenta de Moreno

Por su parte, Fernández reivindicó el significado de la fecha. “El peronismo nació con una gran historia de amor, la de Perón y Evita y la comunión de un pueblo que tomaba conciencia de sus derechos. Esa historia es nuestra y está viva en cada uno de nosotros”, expresó la intendenta.

En tanto, agradeció a la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner por lo que consideró un ejemplo de lealtad con el pueblo. También destacó a los integrantes de la Liga de Intendentes e Intendentas, espacio que comparte con Achával. “Mi reconocimiento a todos los y las integrantes de la Liga de Intendentes por su gran compañerismo y voluntad de trabajo en beneficio del bien común”, señaló. Y sumó: “Desde Moreno y desde la Liga de Intendentes e Intendentas y enormes compañeros, nos ponemos al servicio de la reconstrucción de nuestra Patria”.

