El intendente de Pilar, Federico Achával, participó de un encuentro clave del peronismo federal junto a intendentes y dirigentes del país en Parque Norte.

Durante la jornada, compartieron un espacio de diálogo e intercambio sobre los desafíos que enfrenta la Argentina y la necesidad de “construir una alternativa federal que represente a quienes trabajan, estudian y sueñan con un futuro mejor”.

“Nos encontramos para pensar en el presente y en el futuro que queremos para nuestro país, porque en cada rincón de nuestra patria vemos la fuerza de los trabajadores, de los estudiantes que sueñan con un futuro mejor y de los jubilados que nos enseñaron los valores que nos marcan el camino”, expuso Achával.

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“Sabemos que es con esa fuerza, con unidad y compromiso, que vamos a construir una Argentina con justicia social, desarrollo y oportunidades para todos”, agregó.

Durante el encuentro, del que fueronparte unos 4.000 dirigentes, coincidieron en la importancia de generar puntos de encuentro y construir una agenda común que ponga en el centro a la producción, el trabajo, la educación y el desarrollo, como bases para una Argentina más justa e inclusiva.

“Nuestra causa es la grandeza de la patria y la felicidad de nuestro pueblo. Tenemos la responsabilidad de construir un proyecto de país federal, productivo y nacional, que vuelva a poner en el centro a nuestra gente", cerró.

Peronismo federal

El espacio busca discutir ideas y proyectos y dejar de lado, de momento, el debate por las candidaturas. En ese marco, busca posicionarse y construir una identidad propia alejado de las internas que atraviesa el peronismo, incrementadas en los últimos meses por las diferencias entre el kicillofismo y el kirchnerismo más duro. Y, entienden algunos, que también sirva para contener a todos los sectores en 2027.

Además de Achával, uno de los organizadores, del encuentro, entre sus filas aparecen nombres como el de Juan Manuel Olmos, presidente de la Auditoría General de la Nación; los diputados Victoria Tolosa Paz y Guillermo Michel; y el intendente de Ezeiza, Gastón Granados.