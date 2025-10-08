El intendente Federico Achával estuvo presente en el anexo del Club Municipal Del Viso, ubicado en el predio FABA, donde pudo compartir con las familias de los barrios una nueva jornada de encuentro.

El espacio permite que los chicos y jóvenes puedan disfrutar de distintas actividades deportivas.

“Nos llena de alegría ver como este espacio, que transformamos y renovamos, hoy está lleno de familias que pueden encontrarse y compartir en comunidad", destacó el jefe comunal.

"Seguimos sumando fuerzas para transformar cada uno de nuestros barrios y localidades”, agregó.

El intendente valoró las diversas obras públicas que está ejecutando la Comuna.

En las últimas horas, por ejemplo, recorrió los flamantes Policonsultorios en Tribarrial y asfaltos en Agustoni.