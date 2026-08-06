El intendente de Pilar, Federico Achával, participó este jueves de la movilización al Congreso de la Nación en rechazo al proyecto de Inviolabilidad de la Propiedad Privada que impulsa el Gobierno nacional.

A través de su cuenta en la red social X, el jefe comunal contó que se reunió con los senadores nacionales del peronismo Eduardo "Wado" de Pedro, Juliana Di Tullio y José Mayans, con quienes conversó "de lo importante que es seguir proponiendo un modelo de país con más producción, federalismo y oportunidades para todos", señaló.

El dirigente advirtió que "el proyecto que impulsa el gobierno nacional pone en riesgo el destino de nuestra patria, y por eso el pueblo argentino lo rechaza", sostuvo Achával en el mismo posteo.

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"Entregar recursos estratégicos es renunciar a la soberanía"

La marcha se dio horas después de que Achával, junto a los demás integrantes de la Liga de Intendentes bonaerenses, difundiera un comunicado conjunto en el que calificó al proyecto como una amenaza a la soberanía nacional. "Entregar nuestros recursos estratégicos es renunciar a un proyecto de país soberano, con desarrollo, justicia social y oportunidades para todos", habían sostenido los intendentes.

Qué dice el proyecto que trata el Senado

El texto que el Senado trata en las últimas horas llega recortado: el oficialismo retiró el capítulo que modificaba la Ley de Tierras y habilitaba una mayor venta de suelo a extranjeros, tras no reunir los votos necesarios en la Cámara alta. Aun así, siguen en discusión los capítulos sobre desalojo exprés de inmuebles usurpados, expropiaciones con un tope del 30% de indemnización por lucro cesante y modificaciones a la Ley de Manejo del Fuego.

Quiénes integran la Liga de Intendentes

La Liga de Intendentes bonaerense —de la que Pilar forma parte junto a Bahía Blanca, Baradero, Cañuelas, Dolores, Ezeiza, Lomas de Zamora, Merlo, Monte Hermoso, Moreno, Partido de la Costa y San Vicente— ratificó su presencia en la protesta frente al Congreso, que también convocaron el peronismo, la CGT y organizaciones sociales.