El intendente de Pilar, Federico Achával, obtuvo un 58,5% de imagen positiva y un diferencial de +21,3 puntos en el Ranking de Imagen Positiva de Intendentes del Gran Buenos Aires correspondiente a mayo de 2026, elaborado por la consultora CBGlobalData.

Con ese resultado, el mandatario local quedó ubicado en el cuarto lugar entre los 24 jefes comunales del conurbano bonaerense relevados.

El ranking fue encabezado por Jaime Méndez, de San Miguel, con 61,3% de imagen positiva y un diferencial de +26,5 puntos.

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Lo secundaron Leonardo Nardini, de Malvinas Argentinas (+25,2%), y Federico Otermin, de Lomas de Zamora (+22,6%). Achával completó el grupo de los cuatro mejor posicionados.

No es la primera vez que el intendente pilarense aparece en los primeros lugares de este relevamiento.

CBGlobalData publica el ranking mensualmente, y en ediciones anteriores Achával llegó a liderar el índice entre los intendentes del GBA, consolidando una trayectoria de alta valoración en este tipo de mediciones.

La metodología

El estudio abarcó los 24 principales municipios del Gran Buenos Aires con un total de 14.750 casos relevados —un promedio de entre 510 y 699 encuestas por distrito— y un margen de error de entre +/- 3 y 4 puntos porcentuales.

El trabajo de campo se realizó entre el 11 y el 15 de mayo de 2026 mediante la técnica CB CAWI Research, de modalidad online.

Baja respecto a abril, pero en el pelotón de punta

Si bien Achával registró un descenso de 5,8 puntos en su diferencial de imagen respecto al mes anterior —cuando había alcanzado +27,1%—, los datos de mayo lo siguen ubicando entre los intendentes más valorados del Gran Buenos Aires, según la misma fuente.

En el extremo opuesto del ranking aparecieron Julián Álvarez, de Lanús (-16,0%), Gustavo Menéndez, de Merlo (-15,8%), y Fernando Moreira, de General San Martín (-15,0%), como los tres jefes comunales con peor imagen positiva neta en la medición de mayo.