Federico Achával, intendente de Pilar, se ubicó en el quinto lugar del ranking de imagen positiva entre los 24 principales municipios del Gran Buenos Aires, de acuerdo con la última medición de septiembre de 2026.

El relevamiento arrojó un 58,4% de imagen positiva y un 39,2% de imagen negativa para el jefe comunal, con un diferencial de +19,2 puntos porcentuales. Del total, un 26,2% calificó su gestión como "muy buena" y un 32,2% como "buena", mientras que un 15,7% la consideró "mala" y un 23,5%, "muy mala". El 2,4% restante no respondió o no sabe.

La medición correspondiente a agosto había ubicado a Achával con un diferencial de +23,6 puntos, según CB Global Data, la consultora responsable del estudio. Esto implica una caída de 4,4 puntos en la comparación intermensual, prácticamente dentro del margen de error, aunque el intendente de Pilar logró retener su posición dentro del grupo de los ocho mejor posicionados del conurbano. (ENCUESTA COMPLETA AL PIE DE LA NOTA)

En ese mismo bloque, otros jefes comunales también registraron retrocesos respecto de agosto, como Julio Zamora (Tigre) y Juan José Fabiani (Almirante Brown), mientras que Federico Otermín (Lomas de Zamora), Fernando Gray (Esteban Echeverría), Leonardo Nardini (Malvinas Argentinas), Jaime Méndez (San Miguel) y Ariel Sujarchuk (Escobar) mejoraron su imagen en el mismo período.

Puede interesarte

El ranking completo del GBA

El primer puesto del ranking quedó en manos de Otermín, con un diferencial de +25,8 puntos, seguido por Gray, con +23,7, y por Nardini, con +22,9. En el extremo opuesto, Gustavo Menéndez (Merlo) cerró la tabla con -20,0 puntos, antecedido por Fernando Moreira (General San Martín), con -17,5, y Pablo Descalzo (Ituzaingó), con -17,1.

En cuanto a las variaciones mensuales más marcadas, Sujarchuk fue quien más creció en todo el GBA, con una mejora de +6,3 puntos, mientras que Ramón Lanús (San Isidro) sufrió la mayor caída, de -5,6 puntos.

Ficha técnica de la encuesta

El estudio fue realizado por CB Global Data mediante la técnica CAWI (encuestas online), con un cuestionario estructurado de preguntas cerradas. El trabajo de campo se desarrolló entre el 1 y el 4 de septiembre de 2026 en los 24 principales municipios del GBA, sobre una muestra total de 14.705 casos, con un promedio de entre 478 y 764 encuestados por distrito y un error de muestreo de entre 3% y 4%.

Para el caso puntual de Pilar, la muestra fue de 589 casos, dentro del rango habitual de la medición. El muestreo se realizó de manera estratificada por distrito municipal, con cuotas uniformes de sexo, nivel educativo, franja etaria y geolocalización.