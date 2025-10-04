El intendente Federico Achával recorrió los nuevos asfaltos de Parque Irízar, además de mantener un encuentro con trabajadores de la salud.

En la primera de las actividades, el mandatario local supervisó los nuevos pavimentos que construyó la Comuna, con el objeto de mejorar el entramado urbano y la circulación en toda la zona.

"Seguimos realizando obras que mejoran y transforman todos los barrios y localidades de Pilar", remarcó el jefe comunal al recorrer las labores.

El Municipio se encuentra ejecutando tareas similares en barrios de Pilar, Derqui, Del Viso, Manzanares, Fátima, y La Lonja, entre otras localidades, además de avanzar, en conjunto con la Provincia, en otras de mayor envergadura, como la repavimentación de la Ruta 8.

Salud

Por otro lado, el intendente compartió un nuevo encuentro con los trabajadores de la salud de todo el sistema sanitario de Pilar, en el Club Municipal Tribarrial.

Allí, pudieron conversar sobre la importancia de seguir sumando nuevas políticas públicas que mejoren el acceso a la salud de los vecinos y vecinas de todo el distrito.

“Hoy nos encontramos con trabajadores de la salud para conversar sobre lo importante que es continuar avanzando en políticas que pongan el cuidado de nuestros vecinos como prioridad. Vamos a seguir sumando fuerzas para transformar el sistema de salud de todo Pilar”, expuso el jefe comunal.

En el marco de expandir los servicios sanitarios en el distrito, por ejemplo, el Municipio abrió en las últimas horas el Centro Cardiovascular en el Hospital Central de Pilar, un lugar construido y pensado para atender exclusivamente ese tipo de patologías.