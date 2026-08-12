El intendente de Pilar, Federico Achával profundizó en la idea que persiguen desde la Liga de Intendentes sobre la sucesión de Axel Kicillof, al frente de la gobernación bonaerense.

En una entrevista que concedió al ciclo Lado P de Infocielo, Achával expresó: “Queremos que un intendente sea el próximo gobernador o gobernadora de la provincia de Buenos Aires”.

En ese contexto resaltó el trabajo que encaran desde la Liga, compuesta actualmente por 12 jefes comunales tanto del conurbano como del interior, con “la mirada puesta en poner en la discusión de la política nacional y provincial los problemas cotidianos de los vecinos”.

Puede interesarte

Con la diversidad de problemáticas en el territorio, Achával destacó que “la representación de la provincia de Buenos Aires con toda su diversidad tiene que darse con políticas públicas de cara a la sociedad”.

“Lo que nosotros buscamos es, dentro de la política discutir la realidad de nuestros vecinos y vecinas y tratar de plantear una idea de diálogo permanente con los distintos sectores”, consideró.

Y agregó que esa idea surge de escuchar y ver las consecuencias del modelo nacional. “Cundo vemos a nuestros propios vecinos que sufren todos los días las políticas del gobierno nacional, que aumenta el desempleo, que no se fomenta el turismo y que la gente no llega a fin de mes, lo que nosotros escuchamos de nuestros vecinos es que quieren que la política discuta esos temas”, completó.

En cuanto a la figura de Kicillof, Achával reconoció la gestión del gobernador “que ha tenido un enorme impulso en distintas áreas” al tiempo que enfatizó en profundizar el diálogo con distintos sectores del entramado bonaerense.

“Somos conscientes que todavía tenemos que trabajar para que la provincia siga siendo ese motor productivo de la Argentina y siga siendo ese lugar que la gente elige para vivir en cada uno de sus municipios. Entendemos que hay cosas que resolver en la provincia de Buenos Aires y queremos ser parte de esa solución”, cerró.