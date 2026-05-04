El intendente de Pilar, Federico Achával, expresó su preocupación por el cierre de pequeñas y medianas empresas y la merma en la actividad industrial.

En una entrevista con Radio Rivadavia, el jefe comunal planteó que el escenario económico presenta señales de deterioro en la producción y el empleo, con efectos visibles tanto en el entramado pyme como en los polos industriales.

En ese contexto, señaló que “las pymes que han soportado los vaivenes de la economía argentina a lo largo de la historia tienen que cerrar las persianas”, y advirtió que esa situación “nos preocupa”.

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“Ver el Parque Industrial de Pilar, que es el parque industrial más grande de la Argentina, con capacidad instalada ociosa, es algo que realmente buscamos transformar y cambiar”, afirmó el mandatario local, quien apuntó contra las políticas económicas de Nación que buscan superávit pero “con la gente afuera”.

Economía real

Achával vinculó estos indicadores con un deterioro más amplio en la economía cotidiana. En ese sentido, sostuvo que la preocupación no se limita a variables macroeconómicas, sino que se refleja en la vida diaria de la población.

“Ver que los trabajadores y las trabajadoras no llegan a fin de mes, a nosotros no nos deja conformes”, remarcó, al tiempo que mencionó dificultades en servicios básicos como el transporte público. “Ver cómo los argentinos tienen que hacer colas y colas todas las mañanas porque el colectivo no pasa es un problema”, agregó.

El intendente insistió en que el eje de la discusión económica debe centrarse en el funcionamiento de la economía real. “Cuando se sostiene casi como un mantra al superávit, pero con la gente afuera, para nosotros eso es un grave problema. La lógica tiene que estar en que la economía real tiene que funcionar, la de todos los días de las familias argentinas”, indicó.

“Queremos el superávit de Néstor Kirchner. Y si hoy tenemos balanza energética positiva, es porque Cristina Kirchner tomó la decisión de que YPF vuelva a ser parte de las estructuras y los intereses de los y las argentinas”, añadió, en referencia a uno de los aspectos que se abordó en la reunión del pasado fin de semana en Parque Norte, donde se congregó el Peronismo Federal.

“No podemos ser insensibles frente a la realidad"

Achával planteó que los gobiernos locales vienen absorbiendo parte del impacto de las políticas nacionales. Según describió, los municipios y las provincias están interviniendo para sostener prestaciones sociales y servicios ante recortes o cambios en programas.

Entre los ejemplos, mencionó la asistencia a adultos mayores ante la falta de medicamentos, el sostenimiento del sistema de transporte y el apoyo a comedores y merenderos.

“No podemos ser insensibles frente a la realidad, si hay una necesidad urgente, vamos a priorizar la vida de nuestra gente”, afirmó.

Asimismo, defendió el rol del Estado en la gestión económica, al señalar que es posible combinar orden fiscal con políticas de desarrollo. “Se puede tener la economía ordenada y transformar la vida de la gente”, sostuvo, y puso como ejemplo la gestión de Pilar, donde se construyeron en seis años de gestión escuelas, hospitales y polideportivos.

Reeleción y candidaturas

Achával, por otro lado, expuso que la ley que limita la reelección de los intendentes “es un error estratégico”, manifestó que lo ideal sería cambiar la normativa, pero de momento señaló que se ajustará a lo que dice la legislación, ya que él mismo está impedido de presentarse nuevamente para el cargo de intendente en 2027.

“Yo soy respetuoso de la ley. Ahora, lo que creo realmente es que la decisión que se tomó en ese momento ha cambiado. Muchos intendentes hemos aprendido en estos 8 años a resolver los problemas desde el Estado de una manera más eficiente, más eficaz, más acercada a la realidad de nuestros vecinos. Creo que el pueblo tiene que ser libre para elegir al gobernante que le resolvió los problemas o no en el último tiempo. Realmente creo que es un error estratégico del territorio de la provincia de Buenos Aires, y ojalá tengamos la posibilidad de cambiarlo”, analizó.

El intendente, además, evitó avanzar en definiciones de candidaturas y planteó que el escenario político aún requiere debate interno. En ese sentido, sostuvo que el reciente encuentro del peronismo federal no implicó la conformación de un nuevo espacio, sino un ámbito de intercambio entre dirigentes de distintos puntos del país.

“Todavía no hay una generación de un nuevo espacio, sino que fue un encuentro de compañeros”, señaló, al tiempo que remarcó que el peronismo “todavía necesita discusión" y "la estrategia electoral todavía queda lejos”.

“El pueblo de la Argentina no está pensando todavía en quién va a ser el próximo candidato. Tenemos infinidad de cuestiones de la realidad de hoy que les ocupan y les preocupan”, indicó.

“Ojalá que el Gobierno nacional encuentre respuestas para la economía real como una primera medida, después vendrá el proceso electoral”, insistió.

Ante la consulta de si piensa en una candidatura a la gobernación bonaerense, el intendente dijo que su objetivo es "contribuir a la construcción de un proyecto político nacional”, pero insistió en que aún no es momento de definiciones.

“Por supuesto con vocación de seguir creciendo y representando en la política. (Pero) para las estrategias electorales y para los candidatos, me parece que todavía falta mucho”, concluyó.