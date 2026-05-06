El intendente Federico Achával participó, en el partido de Escobar, junto a intendentes del conurbano de un encuentro para articular políticas de seguridad junto al ministro de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires, Javier Alonso.

“Nos encontramos con el ministro de seguridad e intendentes para compartir nuestras miradas sobre la seguridad, los desafíos que tenemos por delante y la importancia de trabajar de manera articulada para cuidar a nuestros vecinos”, señaló el intendente tras el encuentro.

Del encuentro, además de Achával, participaron los intendentes Jorge Ferraresi (Avellaneda), Leonardo Botto (Luján); Federico Susbielles, Gastón Granados (Ezeiza), Federico Otermín (Lomas de Zamora), Nicolás Mantegazza (San Vicente) y Ramón Lanús (San Isidro).

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“Es fundamental que sigamos fortaleciendo el trabajo coordinado, sumando herramientas e invirtiendo en tecnología y capacitación para mejorar la prevención en cada uno de nuestros barrios”, cerró Achával.

Policías

Uno de los aspectos que abordaron los jefes comunales tuvo que ver con las policías locales y el ampliar la autonomía de esas fuerzas.

En ese marco, algunos intendentes quieren que los agentes pasen de realizar tareas preventivas a la lucha directa contra el delito, incluso con la autorización del uso de armas de fuego.

El gobernador Axel Kicillof, de hecho, expuso con motivo de la apertura de sesiones de la Legislatura bonaerense que se avanzaría en un proyecto con esas características, aunque aún no fue tratado.