El intendente de Pilar, Federico Achával participó del acto por el Día de la Militancia que se desarrolló en San Fernando organizado por el Frente Renovador de Sergio Massa junto al PJ Federal y otras líneas del peronismo.

Lo hizo junto a la Liga de Intendentes que integran, entre otros, Federico Otermín (Lomas de Zamora), Mariel Fernández (Moreno), Gastón Granados (Ezeiza), Federico Susbielles (Bahía Blanca) y Nicolás Mantegazza (San Vicente).

Tras el encuentro, que estuvo encabezado Massa, el jefe comunal expresó la necesidad de trabajar por “un proyecto de país que defienda la producción, la industria nacional y el trabajo”.

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“En el Día de la Militancia, junto a la Liga de Intendentes, compañeros y dirigentes de todo el país nos encontramos en San Fernando para conversar sobre cuál es la Argentina que queremos construir”, indicó Achával en un posteo que realizó en su cuenta oficial de X.

Y agregó: “Militamos porque soñamos con transformar la realidad y construir un futuro mejor para todos los argentinos”.

En tanto, sostuvo: “desde la provincia de Buenos Aires, tenemos la responsabilidad de aportar a un proyecto de país federal, que defienda la producción, la industria nacional y el trabajo argentino”.