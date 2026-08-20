El intendente de Pilar, Federico Achával, participó de un encuentro del PJ Federal con el gobernador de Misiones, Hugo Passalacqua, realizado en la residencia oficial de la Gobernación.

De la comitiva peronista también formaron parte Victoria Tolosa Paz, Guillermo Michel, Juan Manuel Olmos y Emir Félix, quienes viajaron a la provincia para el encuentro, que se extendió con un almuerzo de trabajo al mediodía.

Reunión de trabajo con agenda provincial

El encuentro combinó una agenda que incluyó producción regional y coordinación parlamentaria de cara a 2027.

Entre los temas abordados se mencionó la situación de las rutas nacionales 12 y 14, sobre las que Passalacqua planteó su preocupación por el estado de la infraestructura vial.

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También se trató la producción yerbatera, uno de los sectores centrales de la economía misionera, y una iniciativa impulsada por el exgobernador Oscar Herrera Ahuad para reducir el IVA sobre la harina y la fécula de mandioca.

Coincidencias sobre la situación económica

Durante la reunión se abordó además la coyuntura económica, con coincidencias entre el gobernador y los dirigentes del PJ Federal respecto de la caída en la recaudación y el crecimiento del endeudamiento de las familias.

También se hizo referencia a la caída del consumo y a las filas de vehículos que cruzan a Paraguay para cargar combustible y realizar compras.

Contexto político provincial

El encuentro se dio en el marco de la reciente salida de Passalacqua de Encuentro Misionero, el espacio que había conducido junto a Carlos Rovira, formalizada el 3 de agosto.

Achával integra el PJ Federal, espacio que buscó en este viaje establecer un canal de diálogo con el gobernador misionero de cara a las elecciones de 2027.