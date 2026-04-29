El intendente de Pilar, Federico Achával, participó de un panel sobre inteligencia artificial e innovación en el marco de la Feria Internacional del Libro de Buenos Aires, donde compartió espacio con jefes comunales de distintos puntos del país.

La actividad, titulada “DesafIAr Ciudades: inteligencia artificial para impulsar la innovación local”, propuso un intercambio sobre el impacto de las nuevas tecnologías en la gestión pública y los desafíos que enfrentan los gobiernos locales para incorporar herramientas digitales.

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Durante su intervención, Achával destacó la importancia de avanzar en procesos de modernización que permitan optimizar la respuesta del Estado.

“Junto a intendentes de toda la Argentina participamos de un encuentro en la Feria del Libro para debatir sobre el rol de la inteligencia artificial en el desarrollo de las ciudades”, señaló.

En esa línea, el jefe comunal remarcó: “La innovación y las nuevas tecnologías nos plantean el desafío de seguir incorporando herramientas que nos permitan agilizar la capacidad de respuesta de los Municipios y así llevarle más soluciones a nuestros vecinos y vecinas”.

Asimismo, planteó la necesidad de que la implementación de estas tecnologías contemple un enfoque centrado en las personas.

“Creemos que la implementación de la inteligencia artificial tiene que tener siempre una mirada humana pensando en el bienestar de los ciudadanos y en el crecimiento de las ciudades”, cerró.

El panel reunió a intendentes de distintas jurisdicciones, quienes coincidieron en la relevancia de la inteligencia artificial como una herramienta clave para mejorar la eficiencia estatal y fortalecer los servicios públicos a nivel local.