El intendente Federico Achával encabezó el acto central por el Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas en el Cenotafio de Pilar, la única réplica exacta del cementerio de Darwin.

Una gran cantidad de vecinos, familias y estudiantes de todos los niveles educativos acompañaron esta emotiva jornada en honor a nuestros héroes junto a los veteranos y familiares.

“En esta fecha tan especial para nuestro pueblo, le rendimos homenaje a los veteranos que defendieron con su vida nuestra patria y nuestra soberanía", expuso el jefe comunal tras pedir un minuto de silencio.

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"Honor, gloria eterna y reconocimiento para los héroes de Malvinas que nos acompañan en cada rincón de nuestro país dando muestras de valentía y defendiendo nuestra bandera”, remarcó.

La conmemoración comenzó ayer, miércoles 1º de abril con la tradicional vigilia para honrar a nuestros héroes. En tanto, hoy, se lleva adelante una jornada de actividades con entrada libre y gratuita para recordar en comunidad esta causa que nos une como pueblo.

"Malvinas nos dejó valores y enseñanzas para dialogar y construir un mejor Pilar, una mejor provincia y un mejor país. Hoy tenemos la posibilidad de seguir sosteniendo el compañerismo y la unión de la comunidad a través de esta causa que nos encuentra como pueblo", enfatizó.

“De esa manera, a 44 años de la gesta, desde Pilar y hacia toda la Provincia y la Argentina se hace oír el reclamo de soberanía sobre las Malvinas”, expresaron desde el gobierno local.

“El pueblo argentino, a lo largo y ancho del país, está orgulloso de nuestros héroes. Las Malvinas fueron, son y serán argentinas, esa es la bandera que levantamos como comunidad porque nos une y nos representa”, cerró el intendente, quien estuvo acompañado por el secretario de Gobierno, Santiago Laurent, la secretaria General, Soledad Peralta, y todo el gabinete municipal y concejales.