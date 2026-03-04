El intendente Federico Achával encabezó el acto de apertura del nuevo período de Sesiones Ordinarias del Honorable Concejo Deliberante de Pilar.

La reunión se llevó adelante en las instalaciones del Club Municipal Villa Astolfi – Manzone. Allí, el jefe comunal dio el tradicional discurso de apertura en el que repasó hitos de la gestión de gobierno que ya lleva 6 años.

Puntualmente repasó políticas públicas encaradas en las áreas de Salud; Educación, Desarrollo Social y Obra Pública al tiempo que planteó una mirada de cara a los dos años que quedan de gobierno: “Van seis años de transformación para los que formamos parte de este espacio político. Nos faltan dos años más para seguir transformando Pilar. No me voy a quedar de brazos cruzados ni me van a vencer los discursos derrotistas: con obras y políticas públicas nos van a encontrar los próximos dos años”, exclamó frente al público.

Achával comenzó remarcando la importancia de la salud pública en su gestión. “Frente a un Estado Nacional que decide retirarse de las políticas públicas de la vida diaria de la gente y abocarse a la macro economía nosotros tenemos que ver qué ofrece Pilar. Reconocemos que la salud es un derecho y vamos a seguir trabajando para que cada vecino sienta que hay un Estado que frente a esa necesidad hay un sistema de salud que lo va a cuidar y atender”.

En ese marco mencionó que el nuevo Centro Cardiovascular, ya atendió a más de 2500 pacientes, y el Hospital Central de Pilar que día a día sigue creciendo.

Sumó además las 5 mil cirugías de alta complejidad realizadas en el HCP y los más de 3 mil procedimientos de hemodinamia. “Invertimos en salud y eso hoy es parte de la realidad de esas vidas que vinimos a cuidar con obras y políticas públicas reales”.

Agregó la obra de ampliación del Hospital Sanguinetti y el nuevo tomógrafo para el hospital pediátrico Falcón con más de 500 niños atendidos desde la puesta en funcionamiento del equipo. También las salas de atención primaria en las localidades. En ese punto enfatizó que han “aumentado la capacidad de atención en un 25% en Atención Primaria”. Mientras que con el sistema de Telemedicina se atendieron 20 mil personas.

Durante su discurso, el intendente se dirigió al personal de Salud: “Que nadie les diga que son ñoquis, son trabajadores del Estado municipal que defienden y cuidan la salud y la vida de nuestros vecinos.

En el plano social, Achával consignó que se continuarán desplegando programas para llegar a las personas más necesitadas: “Tenemos que tener una mirada profundamente humana y el Estado no puede mirar para otro lado cuando nuestros vecinos tienen necesidades básicas insatisfechas. Vamos a seguir abrazando y conteniendo a los más vulnerables”.

En ese marco, se refirió a las políticas que se realizan en las Casas de Desarrollo Humano con la participación de más de 1800 mujeres, las Casas de Abrigo, y los comedores y merenderos en los barrios del distrito.

Discapacidad

Frente a los presentes, el mandatario local rechazó el avance del Gobierno Nacional en contra de las personas con discapacidad.

“En Argentina teníamos consensos. Avanzar sobe las personas con discapacidad no es una buena política pública. Tuvimos que trabajar mucho para levantar pensiones a quienes realmente la necesitaban”.

Ante las y los concejales también pidió “que nos podamos sentar a plantear la realidad de esas personas y a partir de ahí sin ideologías, sin prejuicios hagamos política con la realidad y acompañemos a quienes nos necesitan”.

Achával defendió las obras de su gestión y cuestionó el ajuste de Nación.

“Es muy fácil quedarse con los que tienen toda la vida resuelta y es muy fácil hacer política pública con discursos que queden bien en la gran mayoría. Pero a nosotros lo que nos importa es que frente a la necesidad entendemos que hay un derecho. Y no solo lo decimos sino que actuamos en consecuencia”, completó.

Deporte y cultura

Por otra parte, el jefe comunal destacó la importancia de los ocho clubes municipales en las diferentes localidades de Pilar que abren sus puertas todos los días a las familias y amigos. Destacó que en todos los clubes ya hay más de 70 mil socios lo que derivó en obras de ampliación en cada institución.

También se refirió a los espacios públicos que hacen posible el encuentro de la comunidad, como el nuevo Paseo Alfaro, el nuevo Paseo Villa Rosa y las nuevas y renovadas plazas en las diferentes localidades. "Nosotros creemos que la vida es en comunidad y entendemos que para eso hay que recuperar el diálogo y el encuentro familiar, y para que eso ocurra hay que generar los espacios de encuentro", expresó.

Obras

En el plano de la obra pública, el intendente resaltó la concreción de más de 2 mil cuadras de asfalto en los barrios, lo que benefició a más de 78 mil frentistas.

Asimismo, Achával destacó las obras estructurales de gran importancia que se llevaron adelante como la obra hidráulica en Pilar centro, la obra hidráulica de El Rocío y la de William Morris: "Asumimos el compromiso de hacer obras que transformen nuestros barrios". "Con las obras hidráulicas, miles de vecinos se ven beneficiados con trabajos estructurales que resuelven problemáticas históricas de la comunidad", enfatizó.

Seguridad

Luego, el jefe comunal hizo referencia a la inversión e innovación en el sistema de seguridad con nuevos móviles, el Anillo de Seguridad Digital y la capacitación de las fuerzas para cuidar a la comunidad: "Hay que tener políticas públicas concretas y trabajo sistemático para fortalecer la seguridad, prevenir y cuidar a nuestros vecinos y vecinas".

“El año pasado se incorporaron más de 800 nuevas cámaras de vigilancia para un total de 2200 actualmente funcionando”, consignó al tiempo que agregó que se continuará con la incorporación de Lectores de patente. En cuanto a móviles policiales, expresó que el año pasado se sumaron 50 nuevos móviles lo que lleva a 200 vehículos en lo que va de la gestión.

“En materia de seguridad no le esquivamos a ninguna discusión. Pero es importante el empleo, la educación deportes y cultura que también son esenciales para que no suceda el delito. Una sociedad desigual es más agresiva y encuentra menos respuestas y ahí se incrementa la violencia”, analizó. Y agregó en su repaso la creación de Centros de Monitoreo Zonales, la línea de emergencia 109, y la app Alerta Comercios.

Educación

Uno de los ejes centrales de la gestión continúa siendo el de la Educación donde el intendente anunció una serie de obras en escuelas y también la esperada inauguración del edificio de la Universidad Nacional de Pilar.

“No les pido que crean, les pido que vean. Hemos ampliado el jardín 941; el CFI de Pilar centro, la Secundaria 10, la 18, la Primaria 37 y la 504. También construimos seis nuevos edificios: La Técnica 4 en Villa Rosa, la Secundaria 14 en Monterrey; la Secundaria 28; la 36 en Del Viso y la Secundaria 37, la Secundaria 41 y Primaria 50. Son hechos y no palabras”, enumeró el jefe comunal.

En ese plano anunció que en los próximos días se terminará el edificio de la Escuela Secundaria 25 en el barrio Pinazo que será inaugurada en los próximos días y también se ampliará la Secundaria 10 y la 27, esta última en Manzone.

Con ese plan de obra ejecutado, Achával expresó: “Antes el 70% de las escuelas secundarias compartían edificio con las primarias y logramos invertir la proporción. Hoy comparten edificio solo el 20%”.

Asimismo consignó que en el plano del nivel inicial, gracias a la cantidad de jardines que se construyeron, “el 66% de ellos tiene jornada extendida”. Y allí anunció el paquete de obras de ampliación que se llevará adelante.

“En este año vamos a ampliar el jardín 902 de Fátima; el 907 de William Morris; el 921 de Vila Del Carmen; el 926 de Astolfi; el 929 de Pilarica; el 930 de Manzone; el 941 de Villa Lujan. Todos además van a tener la posibilidad de tener jornada completa. Más educación para los chicos, más edificios con jornada completa y mejor organización para nuestras familias”, completó.

También repasó que hoy más de 1400 personas terminaron la escuela en el Plan Fines y Fines Migrantes; más de 932 chicos fueron revinculados con las escuelas a través de los Centros Socioeducativos y se está trabajando en unos 1713 chicos que abandonaron la escuela y buscan la forma para que vuelvan.

“No miramos para otro lado y no ponemos excusas. Tenemos un corazón sensible y la mejor forma de demostrarlo es con políticas públicas que le transformen la vida a la gente. Queremos una Argentina y un Pilar para todos eso nos inspira a trabajar los próximos años”, resaltó Achával.

Universidad Nacional de Pilar

El intendente expresó que la Universidad de Pilar “es un sueño colectivo y de la convicción de que las trayectorias educativas hay que garantizarlas completas”. Y confirmó que en los próximos días se inaugurará el edificio propio dela Universidad en el predio del Instituto Carlos Pellegrini.

“Este modelo de ajuste, termina mal”

Achával expresó que los logros en la gestión local “conviven con la amargura de tener que ver cómo las políticas de Nación están alejadas de la realidad en nuestros barrios”.

“La mejora de los índices de la macro no sirven si a mediano plazo eso lleva a que nuestro pueblo sufra más desigualdad, más desempleo porque ya sabemos lo que viene detrás de eso: más pobreza, indigencia e inseguridad. Y ya sabemos cómo termina un modelo de ajuste y de apertura indiscriminada de las importaciones: termina mal”, rechazó el intendente.

Y agregó: “Si hay algo que estudiamos y que sabemos y que percibimos los que hacemos política son los tiempos y los ciclos y ya sabemos que realmente esto no va a funcionar”.

En tanto, de cara a los dos años que quedan de gestión, Achával planteó que enfrentarán “enormes desafíos”. “Somos absolutamente conscientes de todo los que nos falta. Nos quedan 2 años de gestión de gobierno para seguir transformando la realidad de Pilar", señaló.

"Por eso a los que siguen pensando que nadie se salva solo, los que quieren de todo corazón que aquel que está desamparado pueda salir adelante; los que valoran la historia y nuestra identidad nacional más que la moneda y mucho más si esta es extranjera, les digo que no podemos bajar los brazos. Vamos a seguir trabajando por una patria libre, justa y soberana. Lo mejor que podemos hacer desde Pilar es aportar nuestro granito de arena para que en algún momento los sueños de los pilarenses y los argentinos sean una realidad. Nos van a encontrar trabajando, con el corazón caliente y la mente fría pensando en que tenemos mucho trabajo por hacer y lo haremos en comunidad priorizando a los que más necesitan y mirando con esperanza el futuro”, cerró.